У Бєлгороді 30 грудня лунали потужні вибухи. У джерелах 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що це робота Сил оборони й безпеки.

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У Кремлі пообіцяли помсту

У військовому відомстві країни-агресорки заявили, що Збройні Сили України начебто намагалися завдати "невибіркового комбінованого удару" по Бєлгороду.

Там запевнили, що ракети та більшість снарядів було перехоплено. Декілька снарядів та уламки ракет впали на Бєлгород. У зверненні міноборони Росії також зауважили, що цю ситуацію так просто не залишать.

Діятимемо так і далі. Цей злочин не залишиться безкарним,

– наголосили в оборонному відомстві Росії.

Водночас пропагандисти зазначили, що дії ЗСУ нібито спричинені задля "відведення уваги від поразок на фронті" і провокування російської армію на подібні удари.

За їхніми словами, армія Росії б'є "тільки по військових об'єктах і безпосередньо пов'язаної з ними інфраструктури". Такі цинічні заяви звучать доволі абсурдно, зважаючи на масовану атаку по території України 29 грудня.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова також прокоментувала вибухи у Бєлгороді. На її думку, за терактом у Бєлгороді стоїть Британія, яка нібито у координації зі США "підбурює київський режим до терористичних дій". Вочевидь Захарова не синхронізувала свої слова із заявою російського військового відомства, яке раніше звинуватило у вибухах в Бєлгороді Збройні Сили України.

Що відомо про вибухи у Бєлгороді