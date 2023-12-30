Очевидно, что не всех россиян устраивает жить в такой атмосфере. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что взрывы – это не единственное, что волнует местных жителей.
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Чего на самом деле боятся люди
В Белгороде все-таки есть часть населения, которая выступает против путинского режима. Сегодня эти люди недовольны происходящим, ведь в целом ситуация достаточно напряженная. По словам российской оппозиционерки, в этом регионе расположена база, на которой отдыхают кадыровцы. Поэтому местные стали очень испуганными.
В Белгороде главный даже не местный губернатор Вячеслав Гладков, а люди Рамзана Кадырова. Они насилуют женщин, отбирают бизнес, поэтому ситуация напряжена не только из-за взрывов, но и из-за того, что кадыровцы решили сделать там свои "вотчины",
– рассказала Ольга Курносова.
Что делают кадыровцы в области
Бойцы Рамзана Кадырова устраивают беспорядки, запугивают жителей, совершают преступления. Местные партизаны даже пытаются с ними бороться. Сложно сказать, кто отправил кадыровцев в Белгород – Владимир Путин или другой начальник.
"Им надо где-то снимать свои тиктоки. Они ведь не поедут на фронт, а здесь есть Белгород. На то они и "текток-войска", чтобы сидеть не на фронте, а в тылу и снимать красивые картинки", – отметила Ольга Курносова.
Взрывы в Белгороде 30 декабря: что известно
- Днем 30 декабря в Белгороде было особенно тревожно. Около 15 часов по местному времени началась воздушная тревога, тогда же раздались взрывы. Источники 24 Канала сообщили, что "хлопок" в России организовали Силы обороны и безопасности. Также уточнили, что попадания были по военным объектам в Белгороде. Из-за непрофессионализма действий российской ПВО есть разрушение гражданской инфраструктуры.
- После звуков взрывов у россиян началась паника. Они не знали, что делать, потому просто падали на землю и просили помощи. Спасатели сказали людям перекрыть воду, газ, электроэнергию, взять необходимые вещи и спускаться в укрытие. Часто случается, что укрытия в Белгороде закрыты, так что оккупанты даже не могут туда попасть.
- Днем ранее 29 декабря, в области также гремели взрывы. Россияне выкладывали в сеть фото обломков, которые падали. Некоторые поспешили накрыть свои автомобили покрывалами, чтобы уберечь их от повреждений. Местные жаловались, что им перекрыли водоснабжение, а в частном секторе повреждений получил газопровод. Губернатор области заявил, что несколько воздушных целей были уничтожены еще на подлете в город.