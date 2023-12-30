Очевидно, що не всіх росіян влаштовує жити в такій атмосфері. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що вибухи – це не єдине, що хвилює місцевих мешканців.
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Чого насправді бояться люди
У Бєлгороді все-таки є частина населення, яка виступає проти путінського режиму. Сьогодні ці люди не задоволені тим, що відбувається, адже загалом ситуація досить напружена. За словами російської опозиціонерки, у цьому регіоні розташована база, на якій відпочивають кадировці. Тому місцеві стали дуже переляканими.
У Бєлгороді головний навіть не місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, а люди Рамзана Кадирова. Вони ґвалтують жінок, відбирають бізнес, тому ситуація напружена не лише через вибухи, а й через те, що кадировці вирішили зробити там свої "вотчини",
– розповіла Ольга Курносова.
Що роблять кадировці в області
Бійці Рамзана Кадирова влаштовують безладдя, залякують мешканців, скоюють злочини. Місцеві партизани навіть намагаються з ними боротися. Наразі складно сказати, хто відправив кадировців у Бєлгород – Владімір Путін чи інший начальник.
"Їм треба десь знімати свої тіктоки. Вони ж не поїдуть на фронт, а тут є Бєлгород. На те вони й "тікток-війська", щоб сидіти не на фронті, а в тилу й знімати красиві картинки", – зауважила Ольга Курносова.
Вибухи в Бєлгороді 30 грудня: що відомо
- Вдень 30 грудня у Бєлгороді було особливо тривожно. Близько 15 години за місцевим часом почалася повітряна тривога, тоді ж пролунали вибухи. Джерела 24 Каналу повідомили, що "бавовну" в Росії організували Сили оборони та безпеки. Також уточнили, що влучання були по військових об'єктах в Бєлгороді. Через непрофесійність дій російської ППО є руйнування цивільної інфраструктури.
- Після звуків вибухів у росіян почалася паніка. Вони не знали, що робити, тому просто падали на землю і просили допомоги. Рятувальники сказали людям перекрити воду, газ, електроенергію, взяти необхідні речі та спускатися в укриття. Часто трапляється, що укриття у Бєлгороді закриті, тож окупанти навіть не можуть туди потрапити.
- Днем раніше 29 грудня, в області також гриміли вибухи. Росіяни викладали в мережу фото уламків, які падали. Дехто поспішив накрити свої автомобілі покривалами, щоб вберегти їх від пошкоджень. Місцеві бідкались, що їм перекрили водопостачання, а в приватному секторі пошкоджень зазнав газопровід. Губернатор області заявив, що кілька повітряних цілей були знищені ще на підльоті до міста.