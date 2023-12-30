Для росіян 30 грудня виявився тривожним день – у Бєлгороді повідомляли про "бавовну". Цікаво, що руйнувань російському місту завдала саме протиповітряна оборона окупантів.

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Реакція на звернення Росії

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна відмовляється, щоб її куди-небудь викликала Росія. Раніше Москва звернулася до ООН з проханням скликати термінове засідання Радбезу через ситуація у Бєлгороді.

Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо,

– зазначив міністр.

Варто зазначити! Після масованої атаки Росії 29 грудня Україна та 30 країн-членів також звернулися до Радбезу ООН з проханням зібрати термінове засідання. Представник України Сергій Кислиця поділився всією інформацією про терор росіян та закликав організацію до дій. Представник Росії, своєю чергою, цинічно звинуватив у всьому українську ППО та закликав Київ і Захід "чекати найближчим часом найгірших новин".

Ситуація у Бєлгороді: що відомо