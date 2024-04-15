Вранці у парламенті, попри критику та протести, почалося обговорення "закону про іноагентів". Відомо, що цей закон є абсолютним аналогом російської версії. За даними ЗМІ, місце протесту було негайно охоплене спецназом, інформує 24 Канал.

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Тбілісі сколихнули масові протести проти російського закону

Згідно з даними ЗМІ, зранку, 15 квітня, до будівлі парламенту Грузії в Тбілісі на акцію протесту проти законопроєкту про "іноагентів" вийшли понад п'ять тисяч людей. Лідери опозиції закликали не ухвалювати "російський" закон і "не позбавляти Грузію європейського майбутнього".

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Законопроєкт про запровадження в країні статусу так званих іноземних агентів уперше внесли до парламенту навесні 2023 року. Його ухвалили в першому читанні, але відхилили в другому після масових протестів.

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Під будівлею зібралися тисячі людей, які тримають у руках плакати з написами: "Так – Європі! Ні – російському закону! Це мирний протест!". Зокрема, у протесті взяли участь 50 грузинських виноробів, які записали спільне звернення із закликом до "уряду зрадників" піти у відставку.

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Відповідна акція розпочалася ще зранку, на той момент до парламенту зібралося лише кілька сотень людей. Тоді у дворах будівель держструктур у районі проспекту Руставелі мобілізовано спецназ.

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Детальніше про законопроєкт, який розглядали

3 квітня правляча партія "Грузинська мрія" знову внесла на розгляд парламенту законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Сьогодні юридичний комітет парламенту ухвалив його до розгляду. Якщо законопроєкт підтримають, то правляча партія винесе законопроєкт на пленарні засідання.

Відомо, що відповідний документ передбачає створення реєстру неурядових організацій та ЗМІ, які більш ніж на 20% фінансуються з-за кордону. За відсутність інформації про "іноземний вплив" з відповідних організацій стягуватимуть штрафи.

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Такий закон нібито буде сформований на посилення прозорості роботи неурядових організацій та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування. При цьому "Грузинська мрія" прямо звинувачує європейські та американські фонди у "фінансуванні радикалізму та революційних настроїв" у Грузії.

Водночас частину вищезгаданих організацій, не чекаючи ухвалення закону, партія називає екстремістськими. Грузинська опозиція припускає, що закон використовуватимуть для придушення опозиції в країні – так само як це сталося в Росії.

Водночас у парламенті Грузії сталася бійка під час розгляду законопроєкту про "іноагентів". Депутат від партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі накинувся на лідера парламентської більшості, представника партії "Грузинська мрія" Мамуку Мдінарадзе під час його виступу.