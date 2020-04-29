Потоп, голод, саранча: что предсказывают миру после коронавируса

Год белой металлической крысы стал большим разочарованием для многих людей в мире. Всем пришлось приспосабливаться к условиям кризиса и отменить свои планы. Какие новые сюрпризы подготовил нам 2020 год.

Вряд ли кто-то предвидел в новогоднюю ночь, что 2020 станет таким ужасным годом. Апокалипсис начался еще в 2019, когда в Австралии от пожаров погибли от 400 млн до 1,25 млрд животных. Сразу после новогодних праздников Украину потрясла ужасная катастрофа – 8 января в Иране был сбит пассажирский самолет МАУ.

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А потом пришел коронавирус и жизнь словно остановилась. Карантин и самоизоляция стали реалиями нашей жизни, а эти меры "усовершенствовали" лесные пожары в Чернобыльской зоне. Киевлянам нельзя выходить из дома из-за вируса, так еще и окна пришлось держать закрытыми.

Война, катастрофы и эпидемии словно вышли из учебников истории и стали сателлитами нашего бытия.

Когда в новостях появилась информация об НЛО над Киевом, уже собственно и никто не удивился. Правда как выяснилось, это были спутники Илона Маска. Однако позже Пентагон официально признал правдивыми видеозаписи перехвата военными самолетами США в 2004 и 2015 годах неопознанных летающих объектов – НЛО.



Инопланетяне / иллюстративное фото: Theguardian

Поэтому, вероятно в 2020 году мы еще встретимся с инопланетными формами жизни.

Что нас ждет в 2020 году?

Если верить предсказаниям Нострадамуса, Ванги и других провидцев, в 2020 году нас ждет еще много потрясений и переворотов. Можно по-разному относиться к таким предсказаниям, но когда страшные прогнозы звучат из уст главных представителей ООН и МВФ, становится действительно жутко.

BBC пишет, что после коронавируса придет потоп, засуха, голод и даже нашествия саранчи.

Вся проблема в изменении климата и потеплении. Мировой океан нагрет как никогда, в Европе и Америке набирает обороты засуха. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис века, по определению ООН. А богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов.

Все эти климатические происшествия можно было бы преодолеть легче если бы не пандемия коронавируса, она добавляет сложностей. Сейчас все усилия уходят на борьбу с болезнью, а фермеры, промышленность и транспорт находятся в искусственной коме карантина.

Коронавирус погружает мир в самый глубокий экономический кризис со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами. Он легко и быстро затмит финансовый кризис десятилетней давности, и в лучшем случае планета оправится от него только в следующем году, недосчитавшись 9 триллионов долларов, предупредил МВФ.

Глобальное потепление никто не отменял

Из-за изменения климата на планете Земля происходят немало природных катаклизмов. Согласно свежим данным европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S), 2019 год в Европе был самым жарким за всю историю наблюдений. А 2020 год не собирается в этом уступать. Вспомните какой теплой была зима этого года.

В марте 2020 года планета рекордно нагрелась. Об этом свидетельствуют данные американского National Centers for Environmental Information (NCEI). Мировой океан в марте был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения.



Глобальное потепление / иллюстрация: offertenergia

Чем теплее океан, тем мощнее образуются в нем ураганы. Из крупных экономик наибольший вред они наносят США – самой богатой стране мира, которая больше других пострадала от коронавируса. Полугодовой сезон ураганов там начинается в июне.

К тому же, над перегретыми морями льет активнее, чем над холодной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана грозит засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и сжечь леса бассейна Амазонки.

Глобальное потепление опасно не столько собственно потеплением, сколько тем, что оно вызывает сбои в привычной программе погодных явлений, предупреждают ученые. Жара вдруг становится невыносимее, холод – суровее, ветер оборачивается ураганом, а дождь – потопом.

В то же время, в сухой и теплой погоды есть и преимущества: так в небе над большей частью Европы уже несколько недель ни облачка, возобновляемая энергетика покрывает все больше потребностей европы в электричестве.



Солнечная электростанция / фото: kssolar.com.ua

Даже без пандемии смертельного вируса 2020 год обещал миру крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны, предупреждал мировых лидеров задолго до появления COVID-19 исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

А теперь в результате "идеального шторма" три десятка бедных стран в этом году могут столкнуться с масштабным голодом. Люди будут умирать десятками и сотнями тысяч, и чтобы это предотвратить, помощь не только ни в коем случае нельзя сокращать, а и придется увеличить, говорит Бизли.

По последним данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 млрд человек – каждый восьмой житель планеты. А из-за коронакризиса их число вырастет еще на 130 млн только за 2020 год. Бизли предупреждает: голодать будут 265 миллионов человек.

Нашествие саранчи

Саранча уже начала заполонять мир. Ее размножению способствовала теплая и дождливая зима. К моменту, когда мир начал проникаться коронавирусом, саранча успела сожрать зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии. Всемирный банк назвал нашествие самым страшным за поколение – и это еще до того, как в полной мере проявилась его вторая, еще более масштабная волна. Тучи саранчи вызревают в Кении, Эфиопии и Иране.