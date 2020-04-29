Потоп, голод, сарана: що пророкують світові після коронавірусу

Рік білого металевого щура став великим розчаруванням для багатьох людей у світі. Всім довелося пристосовуватися до умов кризи й скасувати свої плани. Які нові сюрпризи підготував нам 2020 рік.

Навряд хтось передбачав у новорічну ніч, що 2020 стане таким жахливим роком. Апокаліпсис розпочався ще у 2019, коли в Австралії від пожеж загинули від 400 млн до 1,25 млрд тварин. Одразу після новорічних свят Україну шокувала жахлива катастрофа – 8 січня в Ірані був збитий пасажирський літак МАУ.

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А потім прийшов коронавірус й життя наче зупинилось. Карантин та самоізоляція стали реаліями нашого життя, а ці заходи "вдосконалили" лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Киянам не можна виходити з домівок через вірус, так ще й вікна довелося тримати зачиненими.

Війна, катастрофи й епідемії немов вийшли з підручників історії й стали сателітами нашого буття.

Коли в новинах з’явилась інформація про НЛО над Києвом, вже власне й ніхто не здивувався. Щоправда як з’ясувалось, це були супутники Ілона Маска. Проте пізніше Пентагон офіційно визнав правдивими відеозаписи перехоплення військовими літаками США у 2004 та 2015 роках неопізнаних літаючих обʼєктів – НЛО.

Інопланетяни / Ілюстративне фото The Guardian

Тож, ймовірно у 2020 році ми ще зустрінемось з інопланетними формами життя.

Що нас чекає у 2020 році?

Якщо вірити передбаченням Нострадамуса, Ванги й інших провидців, у 2020 році нас чекає ще багато потрясінь й переворотів. Можна по-різному ставитись до таких передбачень, але коли страшні прогнози лунають з вуст головних речників ООН та МВФ, стає дійсно моторошно.

BBC пише, що після коронавірусу прийде потоп, посуха, голод й навіть нашестя сарани.

Вся проблема у зміні клімату й потеплінні. Світовий океан нагрітий як ніколи, в Європі та Америці набирає обертів посуха. У бідних країнах намічається найбільша гуманітарна криза століття, за визначенням ООН. А багатим загрожують повені, неврожай і видатний сезон ураганів.

Всі ці кліматичні пригоди можна було би подолати легше якби не пандемія коронавірусу, вона додає складнощів. Зараз всі зусилля йдуть на боротьбу з хворобою, а фермери, промисловість і транспорт знаходяться в штучній комі карантину.

Коронавірус занурює світ в найглибшу економічну кризу з часів Великої депресії між двома світовими війнами. Він легко і швидко затьмарить фінансову кризу десятирічної давності, і в кращому випадку планета оговтається від нього тільки в наступному році, недорахувавшись 9 трильйонів доларів, попередив МВФ.

Глобальне потепління ніхто не скасовував

Через зміну клімату на планеті Земля відбуваються чимало природних катаклізмів. Згідно зі свіжими даними європейського центру Copernicus Climate Change Service (C3S), 2019 рік у Європі був найспекотнішим за всю історію спостережень. А 2020 рік не збирається у цьому поступатися. Згадайте якою теплою була зима цього року.

В березні 2020 року планета рекордно нагрілася. Про це свідчать дані американського National Centers for Environmental Information (NCEI). Світовий океан в березні був на 0,8 градуса тепліше середнього для цього місяця значення.

Голбальне потепління / Ілюстрація offertenergia

Чим тепліше океан, тим потужніше утворюються в ньому урагани. З великих економік найбільшої шкоди вони завдають США – найбагатшій країні світу, яка більше за інших постраждала від коронавірусу. Піврічний сезон ураганів там починається в червні.

До того ж, над перегрітими морями ллє активніше, ніж над прохолодною сушею, що позбавляє континенти дощу і викликає посуху. Підвищення температури в західній частині Індійського океану загрожує посушливим літом і лісовими пожежами в Австралії, а потепління вод північної Атлантики загрожує висушити і спалити ліси басейну Амазонки.

Глобальне потепління небезпечно не стільки власне потеплінням, скільки тим, що воно викликає збої у звичній програмі погодних явищ, попереджають вчені. Спека раптом стає нестерпнішою, холод – суворішим, вітер обертається ураганом, а дощ – потопом.

У той же час, у сухої і теплої погоди є і переваги: ​​оскільки в небі над більшою частиною Європи вже кілька тижнів ні хмаринки, відновлювальна енергетика покриває все більше потреб континенту в електриці.

Сонячна електростанція / Фото kssolar.com.ua

Навіть без пандемії смертельного вірусу 2020 рік обіцяв світу найбільший гуманітарну кризу з часів Другої світової війни, попереджав світових лідерів задовго до появи COVID-19 виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.

А тепер в результаті "ідеального шторму" три десятка бідних країн в цьому році можуть зіткнутися з масштабним голодом. Люди будуть вмирати десятками і сотнями тисяч, і щоб цьому запобігти, допомогу не тільки ні в якому разі не можна скорочувати, а й доведеться збільшити, каже Бізлі.

За найсвіжішими даними ООН, у світі хронічно недоїдає майже 1 млрд осіб – кожен восьмий житель планети. А через коронакризу їх число зросте ще на 130 млн тільки за 2020 роки. Бізлі попереджає: голодувати будуть 265 мільйонів чоловік.

Нашестя сарани

Сарана вже почала заполоняти світ. Її розмноженню сприяла тепла та дощова зима. До моменту, коли світ почав перейматися коронавірусом, сарана встигла зжерти зелень в 23 країнах Близького сходу, Африки та Азії. Всесвітній банк назвав навалу найстрашнішою за покоління – і це ще до того, як в повній мірі проявилася його друга, ще більш масштабна хвиля. Хмари сарани визрівають в Кенії, Ефіопії та Ірані.