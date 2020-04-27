Астропрогноз 2020: формується доля світу на найближчі 35-40 років

Пандемія та фінансова криза добряче вдарили як по економіці всіх країн світу, так і по рівню життя звичайних людей. Через навалу негативу чи не кожен четвертий українець перебуває в депресивному стані. Коли ми всі почнемо повертатись до звичного життя – питання, яке наразі дуже актуальне.

Що пророкують Україні зірки та як швидко ми зможемо оговтатись від карантину, – журналістка 24 каналу розпитала у доктора астропсихології Олени Осипенко.

Прогноз на рік

2020 рік є високосним, тож на думку багатьох важким, що підтверджують сьогоднішні події у світі. А яким він буде з точки зору астрології?

Цей рік буде дуже особливим. 12 січня відбулось перше поєднання двох дальніх планет – Сатурна і Плутона, яке стається раз на 35-40 років. При такому поєднанні можуть відбуватись особливі події в масштабах Землі й може закладатись програма змін у політичній, економічній системах, які були сталими багато років до цього. Коли поєднуються такого рівня планети, вплив цього аспекту починає відчуватись щонайменше за місяць до нього. Приблизно в цей період Китай оголосив про стрімке поширення COVID-19.

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Раніше поєднання Сатурна і Плутона відбувалось в 1914, 1847 та 1882 роках. І, це були цикли великих поворотів у боротьбі за владу та світове панування. Рідкісне поєднання в 2020 році закладає нову програму змін соціальних процесів на Землі на 35-40 років наперед.

5 квітня почався процес поєднання наступної пари дальніх планет Юпітера та Плутона. Таке поєднання стається раз на 13 років. Ці планети зустрінуться одна з одною ще двічі за цей рік – 30 червня та 12 листопада.

Хто така Олена Осипенко? Доктор астропсихології й інтегративної психології, завідувачка кафедрою астропсихології факультету метафізики, Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден). Астролог міжнародної категорії, автор і редактор "астролога для України" і серії книг з астропсихології.

На що впливає таке поєднання планет?

Такий аспект між Юпітером і Плутоном впливає на глобальні зміни у світогляді людей. Відбувається ґрунтовна переоцінка цінностей. Це може потягнути за собою цілий цикл змін в економічній та державній системі. Таке поєднання останній раз відбувалось в грудні 2007 року в знакові Стрільця. В цей період світова економіка починала гальмуватись.



Астропсихологиня розповідає, що 2020 рік буде непростим / Фото Олени Осипенко

Третє важливе і рідкісне поєднання між Юпітером і Сатурном (дві найбільші планети сонячної системи). Саме тому цю космічну подію називають великим поєднанням, і воно відбувається раз на 20 років. Минулого разу таке поєднання було в травні 2000 року в земному знакові Тільця. Цього разу поєднання Сатурна і Юпітера відбудеться 21 грудня в день зимнього сонцестояння. Точне поєднання цих двох планет відбудеться в першому градусі повітряного Водолія і запустить нову програму соціальних змін у світі на 20 років наперед. Водолій – найпрогресивніший знак, тому ми можемо очікувати від наступаючого в цьому році періоду великих революційних змін у світовій культурі та економічному устрою. Зміни в суспільстві завжди відбуваються через кризи.

Пандемія та COVID-19

Що говорить астрологія щодо ситуації, яка склалась у світі з COVID-19?

За астрологічним календарем ми бачимо, що новий рік всі жителі землі зустрічали в коридорі затемнення. 26 грудня 2019 року було сонячне затемнення, а 10 січня 2020 – місячне. Це складний кармічний показник. В інтернеті є інформація, що вперше спалах вірусу COVID-19 виявили в кінці грудня за кілька днів до сонячного затемнення. 31 грудня влада Китаю поінформувала про спалах невідомої пневмонії.

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Друга особливість – протягом 2020 року загалом буде 6 затемнень. Це більше ніж зазвичай, що посилює кармічний характер року. І, головне – протягом 2020 року відбудеться три великі поєднання дальніх планет Сатурна, Плутона та Юпітера. Це вкрай рідкісна подія в космічному масштабі. Цьогоріч відбувається завершення і початок трьох нових великих соціальних циклів, які закладають програму розвитку наперед. Йдеться про період від 13 до 200 років. Нас очікують значущі зміни у світовому співтоваристві – в ідеях, відкриттях, технологіях, економічних та політичних тенденціях.



Карантин подовжили до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Про що це свідчить?

Пройшовши такі метаморфози і трансформації протягом 2020 року людство вже не буде таким, яким воно було раніше. На додачу до всього, дальня планета Уран з 2019 по 2025 рік проходитиме по Тільцю і жорстко підриватиме все, що застаріло та не життєздатне. Тілець – знак матерії, яка символізує земельні ресурси, матеріальні цінності, фінансову систему. Завдячуючи Урану людям на Землі доведеться вести нові, більш екологічні технології в сільському господарстві, суттєво переглянути ставлення до видобутку нафти, газу та інших земельних ресурсів. Потрібно буде зробити акцент на застосуванні альтернативних джерел енергії (сонця, вітру тощо).

В економічній галузі можливе активне запровадження електронних грошей, але також варто очікувати часті коливання курсу валют через нестабільність світових фінансових об’єднань. Уран завжди несе реформи та зміни, а не стабільність. Таким чином у 2020 ріці Уран продовжить свою трансформаційну роботу в суспільстві, що відповідає за життєво важливі для людей напрямки, у матеріальних сферах.

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Поки що цей рік вкрай важкий і не лише для України, що буде далі?

Хочу розповісти про тимчасову тенденцію труднощів з якою ми всі наразі стикнулись. В країні протягом року буде 6 важких аспектів. Транзитний Сатурн пройде по своєму власному положенню в гороскопі нашої держави. Ці поєднання спостерігаються з кінця березня і до кінця червня. Найскладніше – це перший дотик 18 березня плюс мінус два-три тижні. Про другий аспект, який спостерігається 4 червня теж не варто забувати. Такий аспект молода та незалежна Україна ще не переживала. Сатурн в гороскопі держави – це державні кордони, система закону й порядку. Сам Сатурн – планета обмежень та ізоляції. Ось вам знак на закриття кордонів та ізоляцію країн з метою самозахисту й порядку в країні. Цей аспект ще є екзаменом для політиків та народу України на зрілість, мудрість та витривалість.

20 травня ми бачимо аспект, який дає надію на покращення ситуації, а також буде підтримувати нашу країну у боротьбі з вірусом.

Тож, коли ситуація в Україні може покращитись?

Починаючи з липня-серпня ситуація покращиться.

Все ж чому астрологи не передбачили, що світ "накриє" пандемія?

Астрологія не займається передбаченнями. Це наука, яка робить свої прогнози на знанні астрономії, математики, фізики та географії. Напередодні нового року всі астрологи, які мали перед собою дані ефімерід, звертались до людей з важливою інформацією, що в 2020 році планети сонячної системи проходитимуть по особливому астрономічному сценарію. Цей сценарій полягав у тому, що протягом 2020 року послідовно поєднуватимуться один з одним три дальні планети – Плутон, Сатурн і Юпітер. Для порівняння повний цикл Плутона 248 років. Це набагато більше людського життя. Цикл Сатурна суттєво менший, але для людини теж достатньо великий – 29,5 років, повний цикл Юпітера по Зодіаку – 12 років. Поєднання двох дальніх планет відбувається вкрай рідко, а цьогоріч відбудеться одразу три поєднання.

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Таким чином доходимо висновку – рік буде непростим…

Враховуючи ці особливі фактори події 2020 року астрологи називали дуже важливими в історії Землі. Такі події можуть серйозно змінити свідомість людей їх ставлення одне до одного, природи та Землі в цілому. Астрологи прогнозували 2020 рік як кризовий для економіки та політики. Зміни в суспільстві завжди відбуваються в кризові періоди.

Враховуючи всі ці фактори в 2020 році ми можемо говорити про початок великих соціальних циклів, які можуть принести значущі зміни у світовому співтоваристві. Як раніше люди вже не зможуть жити – це точно.

Я б порадила, кожній людині взяти під контроль свій негативний стан і привести його до гармонії. Зберігаючи внутрішню цілісність, ми зможемо правильно та дипломатично поводитись в будь-якій ситуації. Впевнена, що ситуація з коронавірусом всім людям на Землі дається, як загальний урок, що має об’єднати всіх людей в ім’я життя і духовного та фізичного здоров’я.