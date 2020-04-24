У більшості країн Європи минув пік епідемії коронавірусу
У більшості країн Євросоюзу пандемія COVID-19 послабилася. У боротьбі з інфекцією значно допомогли суворі карантинні заходи.
Про це мовиться у заяві Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, передає "Європейська правда".
Тим часом ВООЗ очікує на зростання спалаху епідемії коронавірусу у Східній Європі
Схоже, що у 20 країнах Євросоюзу перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, такі заходи, як скасування масових зібрань, закриття навчальних закладів та обмежень у громадських місцях допомогли зменшити швидкість поширення коронавірусу і з 8 квітня рівень захворюваності в ЄС та Великобританії знизився на 18%.
Водночас, в агентстві ЄС застерігають, що занадто швидке скасування карантинних заходів, може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.
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За останніми даними, в Євросоюзі та Великобританії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померли 105 064 людини, а майже мільйон осіб були інфіковані.
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