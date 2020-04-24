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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У більшості країн Європи минув пік епідемії коронавірусу

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      В 20 країнах ЄС та Великобританії минув пік COVID-19 / Ілюстративне фото / Getty images

      У більшості країн Євросоюзу пандемія COVID-19 послабилася. У боротьбі з інфекцією значно допомогли суворі карантинні заходи.

      Про це мовиться у заяві Європейського центру з контролю і профілактики захворювань, передає "Європейська правда".

      Тим часом ВООЗ очікує на зростання спалаху епідемії коронавірусу у Східній Європі

      Схоже, що у 20 країнах Євросоюзу перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків,
      – йдеться у повідомленні.

      Зокрема, такі заходи, як скасування масових зібрань, закриття навчальних закладів та обмежень у громадських місцях допомогли зменшити швидкість поширення коронавірусу і з 8 квітня рівень захворюваності в ЄС та Великобританії знизився на 18%.

      Водночас, в агентстві ЄС застерігають, що занадто швидке скасування карантинних заходів, може призвести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.

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      За останніми даними, в Євросоюзі та Великобританії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померли 105 064 людини, а майже мільйон осіб були інфіковані.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Велика Британія Євросоюз Європа Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини політики
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