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      В большинстве стран Европы прошел пик эпидемии коронавируса

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      В 20 странах ЕС и Великобритании прошел пик COVID-19 / Иллюстративное фото / Getty images

      В большинстве стран Евросоюза пандемия COVID-19 ослабла. В борьбе с инфекцией значительно помогли строгие карантинные меры.

      Об этом говорится в заявлении Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, передает "Европейская правда".

      Тем временем ВОЗ ожидает роста вспышки эпидемии коронавируса в Восточной Европе

      Похоже, что в 20 странах Евросоюза первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев,
      – говорится в сообщении.

      В частности, такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и ограничения в общественных местах помогли уменьшить скорость распространения коронавируса и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС и Великобритании снизился на 18%.

      В то же время, в агентстве ЕС предостерегают, что слишком быстрая отмена карантинных мер, может привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции.

      Смотрите также Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборка

      По последним данным, в Евросоюзе и Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 105 064 человека, а почти миллион человек были инфицированы.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Новости политики Великобритания Коронавирус COVID-19 Евросоюз Европа
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