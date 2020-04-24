В большинстве стран Европы прошел пик эпидемии коронавируса
В большинстве стран Евросоюза пандемия COVID-19 ослабла. В борьбе с инфекцией значительно помогли строгие карантинные меры.
Об этом говорится в заявлении Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, передает "Европейская правда".
Тем временем ВОЗ ожидает роста вспышки эпидемии коронавируса в Восточной Европе
Похоже, что в 20 странах Евросоюза первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев,
– говорится в сообщении.
В частности, такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и ограничения в общественных местах помогли уменьшить скорость распространения коронавируса и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС и Великобритании снизился на 18%.
В то же время, в агентстве ЕС предостерегают, что слишком быстрая отмена карантинных мер, может привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции.
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По последним данным, в Евросоюзе и Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 105 064 человека, а почти миллион человек были инфицированы.
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