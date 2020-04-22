Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборка

В мире продолжается пандемия коронавируса COVID-19. Некоторые страны уже прошли пик заболевания, а некоторые – еще ждет основная борьба с инфекцией. В Европе тем временем начали ослаблять карантин: в Польше разрешили прогулки в парках, Германия открыла магазины, в Австрии скоро возобновится учеба в школах.

Попри це, на вулицях багатьох європейських міст досі порожньо. Зазвичай голосні та переповнені туристичними групами міста – як ніколи, тихі та безлюдні. Як виглядає Європа на карантині – дивіться у фотопідбірці.

Іспанія

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Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Вона перебуває на другому місці у світі за кількістю зафіксованих випадків захворювання. Їх станом на 22 квітня 208 389, високою є й смертність – 21 717 летальних випадків.



Самоізоляція по-іспанськи: люди працюють та читають на балкончиках Мадрида / Фото Getty images

Водночас, попри велику кількість хворих у країні вже дещо послабили карантинні заходи. Приміром, працівникам, які не мають змоги працювати дистанційно, дозволяють поступово повертатися до роботи. Перукарі можуть приходити до клієнтів додому, а ресторани – готувати їжу на замовлення.



Карантинні хроніки: Бургос, Іспанія / Фото Getty images



Мурали на вулицях Мадрида / Фото Getty images

Італія

Італія також поступово послаблює карантин. Так з 4 травня людям дозволять одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф.

У низці регіонів Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу, 14 квітня вузьке коло підприємств та магазинів теж відновлює діяльність. Зокрема, сюди входять книгарні, канцелярські товари та магазини, які продають дитячий одяг.



Сицилійська Катанія, Італія / Фото Getty images

Щоправда, на вулицях Італії поки досить порожньо. Ця країна стала першою у Європі, де зафіксували потужний спалах COVID-19. Там захворіли понад 180 тисяч людей і понад 24 тисячі померли від ускладнень, спричинених COVID-19.



Адміністративна будівля у Сицилії підсвічена кольорами італійського трикольору / Фото Getty images

Франція

У Франції з 20 квітня зняли заборону на відвідування будинків для літніх людей та притулків. Однак певні обмеження зберігаються. Скажімо, одночасно відвідувати людину можуть не більше двох родичів, фізичний контакт також заборонений.

Тим часом Нідерланди відновили авіарейси з країнами, які найбільше страждають від коронавірусу

У Франції теж зафіксована доволі висока смертність від коронавірусу. При понад 150 тисячах виявлених випадків станом на 22 квітня зафіксовані 20 829 смертей.



Спорожнілий Париж / Фото Getty images



Париж на карантині / Фото Getty images

Німеччина

У Німеччині коефіцієнт зараження значно зменшився. Тому було прийнято рішення з 20 квітня відкрити магазини площею менше 800 квадратних метрів, а з 4 травня – відновити навчання у школах.



У Німеччині відкривають магазини, втім, там треба дотримуватися дистанції / Фото Getty images

Тим часом на сході Німеччини уже дозволили прогулянки популярним узбережжям Балтії у пасхальні вихідні. Однак лише місцевим жителям, для німців з інших регіонів заборона все ще діє.



Кінотеатр під відкритим небом у Німеччині, глядачі – в автівках / Фото Getty images



Жителі Берліна влаштували собі пікнік / Фото Getty images

Нідерланди

Нідерланди з 17 квітня зняли заборону на авіасполучення з Австрією, Іспанією та Італією. Однак іноземці, які хочуть в’їхати у країну, зобов'язані повідомити про свій стан здоров’я. Зауважимо, що дві останні країни – найбільше постраждали від коронавірусу.



У Нідерландах ретельно перевіряють громадян на коронавірус / Фото Getty images

Великобританія

У Великобританії триває пік коронавірусу. Приміром, 21 квітня у країні був зафіксований антирекорд смертності – 823 випадки за добу.

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У Лондоні з’являються мурали, присвячені лікарям. Деякі закарбовують у пам’яті міста останні події, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Тим часом в англійському місті Плімут створили окреме кладовище для жертв COVID-19. Там вже з’явилися хрести із написами "зарезервовано".



Порожня вулиця Глазго у Великобританії / Фото Getty images



Мурал у Лондоні / Фото Getty images



Зарезервоване місце на кладовищі у Плімуті / Фото Getty images

Польща

Попри те, що пік коронавірусу у країні очікують у травні – червні, Польща вже послабила карантинні обмеження. Людям дозволили відвідувати парки та сквери, відкрили деякі магазини.



Так під час карантину виглядає польський Краків / Фото Getty images