Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина

Тогда как вспышка COVID-19 местами достигает своего пика, отдельные европейские государства фиксируют уменьшение случаев заболевания и начинают постепенно ослаблять ограничения. Рассказываем, где и как европейцы выходят из жесткого карантина.

Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах. Теперь ограничения постепенно ослабляют. В частности, открыли магазины, продающие оборудование для дома и велосипеды. После Пасхи этот список планируют расширить.

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Кроме того, с 7 апреля чехам разрешили ездить на велосипеде и выходить на пробежки. В сельской местности теперь можно ходить без масок, если соблюдена дистанция в 2 метра. Открывают и некоторые спортивные объекты, включая теннисные корты и поля для гольфа, если там одновременно играет не больше двоих человек. Однако все равно необходимо носить маски на улицах городов, а из дома не разрешают выходить без причины.

Правительство также планирует уменьшить ограничения выезда из Чехии, если поездка является "оправданной" – например, для бизнеса. Однако, по возвращении обратно, нужно будет придерживаться 14-дневного карантина. В целом границы страны все еще закрыты, визы не выдают, а иностранцам въезд запрещен.

Чехия внедрила систему "умного карантина", которая использует данные с мобильных телефонов и кредитных карточек инфицированных людей, по их согласию, для отслеживания, с кем они могли контактировать в течение предыдущих пяти дней. И эти меры, похоже, работают – количество случаев COVID-19 в стране уменьшается.



Восстановление после карантина везде будет поэтапным / Фото Getty Images

Дания одной из первых в Европе ввела карантин и чуть ли не первой объявила о первых шагах к снятию ограничений. Правительство страны уверяет, что распространение вируса сейчас под контролем, поэтому здесь желают восстанавливать экономику. Однако шаги будут медленными и осторожными – премьер-министр Метте Фредриксен сравнила их с хождением по канату.

Если мы "откроем" Данию слишком быстро, то рискуем резко заразиться повторно. И тогда нам придется снова все закрыть,

– отметила глава правительства.

Так, с 15 апреля дети возвращаются в садики. Школы готовятся к возобновлению обучения тоже, однако с определенными ограничениями: расстояние между школьниками в классах должна быть большим, уборка – более тщательной, также возрастет количество занятий на свежем воздухе. Однако вероятно, что не все школы будут готовы к выполнению таких мероприятий, а, соответственно, и к открытию. Границы Дании остаются закрытыми.

Здесь с начала апреля количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии и госпиталях уменьшается.

Испания – среди европейских стран, которые наиболее пострадали из-за COVID-19: по состоянию на 14 апреля болезнь привела к более чем 18 тысячам смертей, но частота новых случаев инфицирования снижается, как и количество умерших.

Мы еще далеки от победы, от момента, когда восстановим свою нормальную жизнь. Мы все хотим вернуться на улицы, но наше желание выиграть войну и предотвратить рецидив сильнее,

– предупредил премьер-министр Испании Педро Санчес.

13 апреля Испания начала ослаблять карантинные ограничения, чтобы восстановить экономику.

Так, работникам ряда предприятий, которые не могут работать удаленно, позволили возвращаться к работе, однако с соблюдением строгих правил безопасности. Остальное население сейчас все же должно оставаться дома.

В мадридском метро и на автобусных и железнодорожных вокзалах полиция, в рамках национальной стратегии, раздает пассажирам защитные маски.

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В Германии, где вследствие COVID-19 умерли около трех тысяч человек, также растет давление со стороны бизнеса в отношении плана выхода из карантинных ограничений. В частности, 13 апреля Национальная академия наук порекомендовала как можно скорее возобновить обучение в школах, а также – постепенно обновлять розничную торговлю, работу гостинично-ресторанного бизнеса и органов государственной власти. При этом предлагают оставить обязательство на ношение масок, например, в автобусах и поездах.

15 апреля канцлер Ангела Меркель обсудит стратегию выхода из жесткого карантина с региональными лидерами.

Тем временем на востоке Германии уже разрешили прогулки по популярному побережью Балтии в пасхальные выходные. Однако, только местным жителям, для немцев из других регионов запрет все еще действует. Людей призывают соблюдать дистанцию в два метра друг от друга, чтобы избежать заражения.

Кроме того, федеральное правительство Германии позволяет тысячам румын и поляков прилететь в страну, чтобы помочь с работами в сельскохозяйственном секторе. Из-за коронавирусных ограничений здесь не хватает рабочих, поэтому к маю ожидают прибытия до 80 тысяч иностранных сезонных работников. Все они пройдут медицинский осмотр и будут обязаны работать небольшими группами.



Страны "открываются" при условиях строгого соблюдения мер безопасности / Фото Getty Images

Австрия тоже настроена на постепенное ослабление ограничений. Здесь с 14 апреля открываются магазины площадью до 400 квадратных метров, а также – строительные и садовые магазины, независимо от размера, автомойки и мастерские. В мае планируют поэтапно это распространить на другие учреждения торговли, парки, рестораны, парикмахерские. Меры предосторожности – ношение масок в магазинах и общественном транспорте – остаются в силе.

Мы начинаем с небольших магазинов. Через две недели снова открываем парки, потом большие магазины, еще через две недели после этого будут сняты определенные ограничения на бары и рестораны, а возможно, даже на отели,

– рассказал RTE руководитель отдела экономики Raiffeisen Bank International в Вене Гюнтер Дюбер.

В Норвегии дети возвращаются в детские сады с 20 апреля, с 27 – в школы. Вузы и колледжи сначала будут открыты только для студентов выпускных курсов. С конца апреля при ряде условий могут заработать и парикмахерские и другие бизнесы, которые предусматривают контакт работников с другими людьми.

В ряде регионов Италии, которая больше всего в Европе пострадала от коронавируса (почти 20 тысяч умерших), 14 апреля позволяют узкому кругу предприятий и магазинов возобновить деятельность. В частности, сюда входят книжные магазины, канцелярские товары и магазины, которые продают детскую одежду.

Например, в Венето разрешили работу открытых рынков и прогулки недалеко от места проживания – при условии соблюдения правил относительно дистанции и дезинфекции, ношения масок и перчаток за пределами домов.

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Однако для большинства стран ослабление ограничений все еще остается впереди, более того – в условиях увеличения количества инфицированных, иногда их усиливают. Прогнозы для экономики же с каждым днем становятся все более неутешительными.



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