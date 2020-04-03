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      Общественные места: что это и чего именно касаются карантинные ограничения

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      Что в Украине считается "общественным местом"? / unsplash

      В рамках усиления карантинных мероприятий в Украине, правительство предложило, в частности, запретить нахождение в общественных местах детям до 16 лет без сопровождения совершеннолетних и всем – без надетой маски или респиратора.

      Официальное определение термина "общественное место" предоставляется в Законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" и Приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины". В обоих случаях объяснение аналогичное.

      Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе – подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

      В статье 13 Закона речь идет о следующих местах:

      • лифты;
      • таксофоны;
      • подъезды жилых домов;
      • подземные переходы;
      • общественный транспорт;
      • остановки общественного транспорта;
      • аэропорты и ​​вокзалы;
      • детские площадки;
      • помещения и территории спортивных сооружений и учреждений (стадионы, спортивные площадки и т.д.);
      • помещения предприятий общественного питания (рестораны, кафе и т.п.);
      • помещения учреждений культуры;
      • помещения и территории учреждений здравоохранения;
      • помещения и территории учебных заведений;
      • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
      • помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
      • помещения гостиниц (и аналогичных средств размещения – хостелы, общежития и т.п.).

      Однако перечень общественных мест может варьироваться – если местные органы власти определяют это отдельно для своего населенного пункта. Как правило, сюда включают также парки и скверы, религиозные учреждения, учреждения торговли (рынки, ярмарки, магазины и т.п.), кладбища.

      Подробно о новых ограничениях читайте в материале.

      Читайте также Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина


      Что могут ограничить в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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