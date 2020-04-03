Общественные места: что это и чего именно касаются карантинные ограничения

В рамках усиления карантинных мероприятий в Украине, правительство предложило, в частности, запретить нахождение в общественных местах детям до 16 лет без сопровождения совершеннолетних и всем – без надетой маски или респиратора.

Официальное определение термина "общественное место" предоставляется в Законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" и Приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины". В обоих случаях объяснение аналогичное.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе – подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

В статье 13 Закона речь идет о следующих местах:

лифты;

таксофоны;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт;

остановки общественного транспорта;

аэропорты и ​​вокзалы;

детские площадки;

помещения и территории спортивных сооружений и учреждений (стадионы, спортивные площадки и т.д.);

помещения предприятий общественного питания (рестораны, кафе и т.п.);

помещения учреждений культуры;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

помещения гостиниц (и аналогичных средств размещения – хостелы, общежития и т.п.).

Однако перечень общественных мест может варьироваться – если местные органы власти определяют это отдельно для своего населенного пункта. Как правило, сюда включают также парки и скверы, религиозные учреждения, учреждения торговли (рынки, ярмарки, магазины и т.п.), кладбища.

Подробно о новых ограничениях читайте в материале.

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Что могут ограничить в Украине / Инфографика 24 канала