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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження

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      Що в Україні вважається "громадським місцем"? / unsplash

      У рамках посилення карантинних заходів в Україні, уряд запропонував, зокрема, заборонити перебування у громадських місцях дітям до 16 років без супроводу повнолітніх та усім – без вдягнутої маски чи респіратора.

      Офіційне визначення терміну "громадське місце" надається в Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та Наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". В обох випадках пояснення аналогічне.

      Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі – під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

      У статті 13 Закону йдеться про наступні місця:

      • ліфти;
      • таксофони;
      • під’їзди житлових будинків;
      • підземні переходи;
      • громадський транспорт;
      • зупинки громадського транспорту;
      • аеропорти та вокзали;
      • дитячі майданчики;
      • приміщення та території спортивних споруд та закладів (стадіони, спортивні майданчики тощо);
      • приміщення закладів громадського харчування (ресторани, кафе тощо);
      • приміщення закладів культури;
      • приміщення та території закладів охорони здоров’я;
      • приміщення та території навчальних закладів;
      • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
      • приміщення підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
      • приміщення готелів (та аналогічних засобів розміщення – хостели, гуртожитки тощо).

      Однак перелік громадських місць може варіюватися – якщо місцеві органи влади визначають це окремо для свого населеного пункту. Як правило, сюди включають також парки та сквери, релігійні установи, заклади торгівлі (ринки, ярмарки, магазини тощо), кладовища.

      Читайте також Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину

      Детально про нові обмеження читайте в матеріалі.


      Які обмеження посилив уряд

      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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