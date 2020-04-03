Громадські місця: що це і чого саме стосуються карантинні обмеження

У рамках посилення карантинних заходів в Україні, уряд запропонував, зокрема, заборонити перебування у громадських місцях дітям до 16 років без супроводу повнолітніх та усім – без вдягнутої маски чи респіратора.

Офіційне визначення терміну "громадське місце" надається в Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та Наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". В обох випадках пояснення аналогічне.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі – під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

У статті 13 Закону йдеться про наступні місця:

ліфти;

таксофони;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

громадський транспорт;

зупинки громадського транспорту;

аеропорти та вокзали;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних споруд та закладів (стадіони, спортивні майданчики тощо);

приміщення закладів громадського харчування (ресторани, кафе тощо);

приміщення закладів культури;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

приміщення підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

приміщення готелів (та аналогічних засобів розміщення – хостели, гуртожитки тощо).

Однак перелік громадських місць може варіюватися – якщо місцеві органи влади визначають це окремо для свого населеного пункту. Як правило, сюди включають також парки та сквери, релігійні установи, заклади торгівлі (ринки, ярмарки, магазини тощо), кладовища.

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Детально про нові обмеження читайте в матеріалі.



Які обмеження посилив уряд