Ослабление карантина в Украине: как следует действовать, чтобы не усугубить ситуацию

В Украине, вероятно, будет продлен карантин минимум на 2 недели. В то же время власть говорит о смягчении ограничений для определенных сфер. О чем идет речь и как следует "открываться", чтобы не ухудшить ситуацию?

Сайт 24 канала спросил об этом экспертов и проанализировал опыт других стран, где ограничения уже начали ослаблять.

Что говорит власть?

Глава Минздрава Максим Степанов отметил: карантин могут продлить до 12 мая. Но при этом будет предложено определенное смягчение ограничений. Например, вероятно, позволят прогулки в парках – но количество людей, которые могут делать это вместе, будет ограничено. Так же, как и наличие у них защитных масок.

Кроме того, Степанов рассказал о возможном разрешении посещать музеи и библиотеки – также с соблюдением карантинных ограничений (дистанция, маски, термоскрининг на входе и т.д.). Еще ряд смягчений обещают анонсировать позже.

К теме Следующие 2 года жить в условиях противостояния COVID-19, – Шмыгаль

В Офисе президента Украины в свою очередь рассказали, что сейчас обсуждают возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики. Пик заболевания здесь прогнозируют на начало мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала "нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики".

Кроме того, по словам Шмыгаля, до 11 мая точно не откроют метро. И вообще работу общественного транспорта будут восстанавливать поэтапно: сначала будут сниматься ограничения с городских перевозчиков, потом запустят междугороднее сообщение. В последнюю очередь будут рассматривать восстановление глобального авиа- и железнодорожного сообщения.

Как Украине следует выходить из карантина: мнения экспертов

Не нужно лишний раз напоминать о том, что карантин имеет пагубное влияние на экономику всего мира и Украины в частности. И каждый день таких ограничений очень дорого стоит бизнесу и людям, которые там работают.

Поэтому, конечно, чем раньше это закончится, тем лучше для экономики, однако к "выходу" из ограничений надо подходить взвешенно, отметил в комментарии сайту 24 канала экономист Сергей Фурса.

Здесь следует понимать, что из карантина надо выходить так, чтобы не начинать его потом снова. Потому что это будет уже двойной удар по бизнесу,

– пояснил эксперт.

По его словам, мы, как и Европа, должны "открываться" тогда, когда ситуация взята под контроль и не фиксируется рост количества заболеваний. Для этого важно также проводить тестирование на коронавирус – без этого невозможно контролировать инфекцию и понимать, когда можно открывать те же магазины.

Пока, чтобы хоть как-то "смягчить" ситуацию для бизнеса, по словам Сергея Фурсы, государству следует активно поддерживать работодателей, которые, например, не увольняют работников. Хотя определенная поддержка уже есть – ее предусматривают и изменения в бюджет. Как и специальные программы – "кредитные каникулы" и другие.

"Просто надо понимать, что Украина не имеет столько ресурсов, сколько имеют богатые страны, и просто не может себе позволить помощь подобного уровня", – говорит эксперт.



Государству пока стоит поддерживать ответственный бизнес / Фото Getty Images

Что касается шагов выхода из карантина, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту 24 канала объяснил, что Украине на самом деле не нужно ничего придумывать. Ведь ряд государств уже начал постепенно отходить от ограничений. И нам остается пристально следить за этим процессом чтобы, с учетом возможных плюсов и минусов, воссоздать у себя.

У нас позже все началось, поэтому мы имеем определенный запас времени. Теперь надо перенимать опыт и учитывать возможные ошибки тех стран, которые будут выходить из карантина уже сейчас,

– отметил эксперт.

Но, по его словам, сейчас вопрос в другом: по сравнению со многими другими странами, уровень тестирования населения на коронавирус – не в нашу пользу. Надо, чтобы это охватывало максимальное количество людей и тогда картина будет ясна. По мнению Виталия Балы, на сегодня, мы такой четкой картины не имеем.

Читайте также Социальная дистанция: что это и как надолго может затянуться

Что касается анонсированного Минздравом открытия музеев и библиотек – эксперты сомневаются в целесообразности такого шага, хотя рациональное обоснование он все же имеет.

Так, Виталий Бала считает, что в этом сейчас совершенно нет смысла – прежде всего из-за возможного скопления людей. По его словам, опять же, следует учитывать опыт других стран – фактически везде публичные места, где могут собираться много людей, будут открываться чуть ли не в последнюю очередь.

Зато Сергей Фурса предполагает: возможно, как раз таки большого количества посетителей в музеях и библиотеках увидеть не ожидают, а желающим психологически "разгрузиться" их открытие может помочь.



Основные меры предосторожности никто не отменяет / Фото Getty Images

В целом же сценарии выхода из карантина похожи для каждой страны. Так, как рассказал ВВС доктор Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, процесс "открытия" после карантина можно разделить на три широкие категории: с низким, средним и высоким риском усиления передачи вируса:

Низкий риск – это, например, занятия спортом на свежем воздухе, что в некоторых странах все еще под ограничением.

Средний может включать в себя открытие некоторых магазинов и разрешение время от времени встречаться с людьми вне дома.

Высокий уровень риска – это открытие школ, отмена самоизоляции для больных и снятие требований на дистанционную работу.

При этом, по мнению эксперта, этот процесс должен быть постепенным и очень взвешенным. Так, чтобы преимущества от этого получали одновременно и общество, и экономика.

Рекомендуем COVID-19: как технологии могут сдержать распространение вируса

ВОЗ в свою очередь советуют каждому государству учесть несколько критериев, прежде чем идти на ослабление карантина:

распространение вируса в стране – под контролем;

риски повторной вспышки минимальны;

системы здравоохранения способны обнаруживать, отслеживать и изолировать новые случаи COVID-19.

Если же обеспечить соблюдение этих факторов пока возможности нет, в ведомстве призывают тщательно обдумывать каждый шаг: "Быстрого возвращения к нормальной жизни не существует".

Как это делают в мире?

В основном страны начинают ослаблять ограничения с открытия мелких предприятий (парикмахерские, салоны красоты, массажные и косметологические салоны и т.п.) и небольших магазинов, а также – позволяют посещать парки и заниматься спортом на свежем воздухе.

Так уже действуют, в частности, в Чехии, Германии, Дании, Австрии, Норвегии, Литве, Словении, Польши. Частично – в Испании и ряде регионов Италии.

В Дании пошли дальше и с 15 апреля открыли начальные школы и детские сады (правда, с ограничениями – такие как дистанция между школьниками в классах). В Норвегии дети также вернулись в детские сады (с 20 апреля), а с 27 пойдут в школы. Вузы и колледжи сначала будут открыты только для студентов выпускных курсов. В Германии обучение в школах планируют возобновить с 4 мая.

Интересно Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия

В Чехии тем временем хотят уменьшить ограничения по выезду из страны, если поездка является "оправданной" – например, для бизнеса. Однако, по возвращению назад, нужно будет соблюдать 14-дневный карантин.

Здесь внедрили систему "умного карантина", которая использует данные с мобильных телефонов и кредитных карт инфицированных людей, с их согласия, для отслеживания, с кем они могли контактировать в течение предыдущих пяти дней. И эти меры, похоже, работают – количество случаев COVID-19 в стране уменьшается.

Китай, где впервые обнаружили COVID-19, также постепенно возвращается к нормальной жизни: ряд профессий (сейчас – важнейших) выходят на работу, восстанавливается курсирование общественного транспорта – но с ограничениями (например, в салонах самолетов должно быть заполнено три четверти мест, а пассажиры поездов будут сидеть через место друг от друга). Школы, в частности в Ухане, остаются закрытыми, как и предприятия, попадающие под "список ограничений" (например, кинотеатры или тренажерные залы).

Подробнее о том, где и как в мире выходят из жесткого карантина, читайте в материале сайта 24 канала.

Стоит отметить, что, несмотря на ослабление карантина, везде все еще требуют носить маску на улице и соблюдать дистанцию ​​в общественных местах, а также – не рекомендуют выходить из дома без крайней необходимости. И это, похоже, надолго.