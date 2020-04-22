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      Україна виходитиме з карантину в 5 етапів

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      Україна виходитиме з карантину у 5 етапів / Слово і Діло

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що буде п'ять етапів виходу країни з карантину. Також голова уряду розповів про завдання, які треба виконати до пом'якшення карантину, яке може стартувати 12 травня.

      До 12 травня – дати, коли Україна розпочне вихід з карантину, уряду потрібно виконати декілька важливих завдань. Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, інформує 24 канал.

      До теми В Україні 6 592 хворих на COVID-19: за добу 467 нових випадків

      Чотири завдання для виходу з карантину

      • Перше – нарощувати обсяги ПЛР-тестувань. За два тижні цей показник зріс від 700 до 4 700 тестів у день.
      • Друге – покращення забезпечення лікарень та лікарів усім необхідним.
      • Третє – запровадження електронного контролю самоізоляції замість обов'язкової обсервації. Це відбудеться за допомогою механізму "Дія".
      • Четверте – нові правила для функціонування для об'єктів обслуговування населення. Йдеться про соціальне дистанціювання, носіння масок та постійну дезінфекцію.

      Стартову точку плану виходу з карантину в уряді назвали "День К". Для його початку є дві умови:

      • По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%.
      • По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

      У цьому разі з 12 травня, наголосив Шмигаль, можна буде говорити про відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу.

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Карантин в Україні 2020
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