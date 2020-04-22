Украина будет выходить из карантина в 5 этапов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что будет пять этапов выхода страны из карантина. Также глава правительства рассказал о задачах, которые нужно выполнить до смягчения карантина, которое может стартовать 12 мая.

До 12 мая – даты, когда Украина начнет выход из карантина, правительству нужно выполнить несколько важных задач. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, информирует 24 канал.

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Четыре задачи для выхода из карантина

Первое – наращивать объемы ПЦР-тестирования. За две недели этот показатель вырос с 700 до 4700 тестов в день.

Второе – улучшение обеспечения больниц и врачей всем необходимым.

Третье – введение электронного контроля самоизоляции вместо обязательной обсервации. Это произойдет с помощью механизма "Дия".

Четвертое – новые правила функционирования для объектов обслуживания населения. Речь идет о социальном дистанцировании, ношении масок и постоянной дезинфекции.

Стартовую точку плана выхода из карантина в правительстве назвали "День К". Для его начала есть два условия:

Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.

Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

В этом случае с 12 мая, отметил Шмыгаль, можно будет говорить об открытии парков и скверов, предприятий торговли небытовыми товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу.

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