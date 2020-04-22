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      Украина будет выходить из карантина в 5 этапов

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      Заседание Кабмина / BBC

      Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что будет пять этапов выхода страны из карантина. Также глава правительства рассказал о задачах, которые нужно выполнить до смягчения карантина, которое может стартовать 12 мая.

      До 12 мая – даты, когда Украина начнет выход из карантина, правительству нужно выполнить несколько важных задач. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль, информирует 24 канал.

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      Четыре задачи для выхода из карантина

      • Первое – наращивать объемы ПЦР-тестирования. За две недели этот показатель вырос с 700 до 4700 тестов в день.
      • Второе – улучшение обеспечения больниц и врачей всем необходимым.
      • Третье – введение электронного контроля самоизоляции вместо обязательной обсервации. Это произойдет с помощью механизма "Дия".
      • Четвертое – новые правила функционирования для объектов обслуживания населения. Речь идет о социальном дистанцировании, ношении масок и постоянной дезинфекции.

      Стартовую точку плана выхода из карантина в правительстве назвали "День К". Для его начала есть два условия:

      • Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.
      • Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

      В этом случае с 12 мая, отметил Шмыгаль, можно будет говорить об открытии парков и скверов, предприятий торговли небытовыми товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу.

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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