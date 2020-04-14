Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину

Тоді як спалах COVID-19 подекуди досягає свого піку, окремі європейські держави фіксують зменшення випадків захворювання і починають поступово послаблювати обмеження. Розповідаємо, де і як європейці виходять із жорсткого карантину.

Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях. Тепер обмеження поступово послаблюють. Зокрема, відкрили магазини, що продають обладнання для дому та велосипеди. Після Великодня цей список планують розширити.

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Крім того, з 7 квітня чехам дозволили їздити на велосипеді і виходити на пробіжки. У сільській місцевості тепер можна ходити без масок, якщо дотримано дистанцію у 2 метри. Відкривають і деякі спортивні об’єкти, включаючи тенісні корти та поля для гольфу, якщо там одночасно грає не більше двох людей. Однак все одно необхідно носити маски на вулицях міст, а з дому не дозволяють виходити без причини.

Уряд також планує зменшити обмеження щодо виїзду з Чехії, якщо поїздка є "виправданою" –наприклад, для бізнесу. Однак, після повернення назад, потрібно буде дотримуватися 14-денного карантину. В цілому кордони країни все ще закриті, візи не видаватимуть, а іноземцям в'їзд заборонено.

Чехія впровадила систему "розумного карантину", яка використовує дані з мобільних телефонів та кредитних карток інфікованих людей, за їх згодою, для відстеження, з ким вони могли контактувати протягом попередніх п'яти днів. І ці заходи, схоже, працюють – кількість випадків COVID-19 в країні зменшується.



Відновлення після карантину скрізь буде поетапним / Фото Getty Images

Данія однією з перших у Європі запровадила карантин і чи не першою оголосила про перші кроки до зняття обмежень. Уряд країни запевняє, що поширення вірусу зараз під контролем, тому тут бажають відновлювати економіку. Однак кроки будуть повільними та обережними – прем’єр-міністр Метте Фредріксен порівняла їх з ходінням по канату.

Якщо ми "відкриємо" Данію занадто швидко, то ризикуємо різко заразитися повторно. І тоді нам доведеться знову усе закрити,

– зазначила очільниця уряду.

Так, з 15 квітня діти повертаються до садочків. Школи готуються до поновлення навчання також, однак з певними обмеженнями: відстань між школярами у класах повинна бути більшою, прибирання ретельнішим, також зросте кількість занять на свіжому повітрі. Проте ймовірно, що не всі школи будуть готові до виконання таких заходів, а, відповідно, – і до відкриття. Кордони Данії залишаються закритими.

Тут з початку квітня кількість пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії та госпіталях зменшується.

Іспанія – серед європейських країні, які найбільше постраждали через COVID-19 – станом на 14 квітня хвороба призвела до понад 18 тисяч смертей, але частота нових випадків інфікування знижується, як і кількість померлих.

Ми ще далекі від перемоги, від моменту, коли відновимо нормальність у своєму житті. Ми всі прагнемо повернутися на вулиці, але наше бажання виграти війну та запобігти рецидиву є сильнішим,

– попередив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

13 квітня Іспанія почала послаблювати карантинні обмеження, щоб відновити економіку.

Так, працівникам низки підприємств, які не можуть працювати віддалено, дозволили повертатися до роботи, однак із дотриманням суворих правил безпеки. Решта населення зараз все ж повинна залишатися вдома.

У мадридському метро та на автобусних та залізничних вокзалах поліція, у рамках національної стратегії, роздає пасажирам захисні маски.

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У Німеччині, де внаслідок COVID-19 померли близько трьох тисяч людей, також зростає тиск з боку бізнесу щодо плану виходу з карантинних обмежень. Зокрема, 13 квітня Національна академія наук порекомендувала якомога швидше відновити навчання у школах, а також – поступово поновлювати роздрібну торгівлю, роботу готельно-ресторанного бізнесу та органів державної влади. При цьому пропонують залишити зобов’язання на носіння масок, наприклад, у автобусах та поїздах.

15 квітня канцлер Ангела Меркель обговорить стратегію виходу з жорсткого карантину з регіональними лідерами.

Тим часом на сході Німеччини уже дозволили прогулянки популярним узбережжям Балтії у пасхальні вихідні. Однак лише місцевим жителям, для німців з інших регілнів заборона все ще діє. Людей закликають дотримуватися дистанції у два метри один від одного, щоб уникнути зараження.

Крім того, федеральний уряд Німеччини дозволяє тисячам румунів і поляків прилетіти до країни, щоб допомогти з роботами у сільськогосподарському секторі. Через коронавірусні обмеження тут бракує робітників, тому до травня очікують на прибуття до 80 тисяч іноземних сезонних працівників. Усі вони пройдуть медичний огляд та будуть зобов’язані працювати невеликими групами.



Країни "відкриваються" за умов суворого дотримання заходів безпеки / Фото Getty Images

Австрія також налаштована на поступове послаблення обмежень. Тут з 14 квітня відкриваються магазини площею до 400 квадратних метрів, а також – будівельні та садові магазини, незалежно від розміру, автомийки та майстерні. У травні планують поетапно це поширити на інші заклади торгівлі, парки, ресторани, перукарні. Заходи обережності, як носіння масок у магазинах та громадському транспорті, залишаються в силі.

Ми починаємо з невеликих магазинів. Через два тижні знову відкриваємо парки, потім великі магазини, ще через два тижні після цього будуть зняті певні обмеження на бари та ресторани, а можливо, навіть на готелі,

– розповів RTE керівник відділу економіки Raiffeisen Bank International у Відні Гюнтер Дюбер.

У Норвегії діти повертаються до дитячих садків з 20 квітня, з 27 – до шкіл. ВНЗ та коледжі спочатку будуть відкриті тільки для студентів випускних курсів. З кінця квітня за низки умов можуть запрацювати і перукарні та інші бізнеси, які передбачають контакт працівників з іншими людьми.

У низці регіонів Італії, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу (майже 20 тисяч померлих), 14 квітня дозволяють вузькому колу підприємств та магазинів відновити діяльність. Зокрема, сюди входять книгарні, канцелярські товари та магазини, які продають дитячий одяг.

Наприклад, у Венето дозволили роботу відкритих ринків та прогулянки неподалік місця проживання – за умови дотримання правил щодо дистанції та дезінфекції, носіння масок і рукавичок за межами будинків.

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Однак для більшості країн послаблення обмежень все ще залишається попереду, більш того – в умовах збільшення кількості інфікованих, подекуди їх посилюють. Прогнози для економіки ж із кожним днем стають все більш невтішними.



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