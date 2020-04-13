COVID-19: як додатки впливають на життя у часи пандемії

"Карантинні" мобільні додатки, які уже розробляють у різних країнах світу, можуть сприяти якомога швидшому поверненню до нормального життя після карантинних обмежень. Розповідаємо, як вони працюють і де є межа між конфіденційністю і загальним благом.

Як технології можуть запобігти поширенню COVID-19?

Технології вже стали чи не основним інструментом у відповіді на загрозу коронавірусу. Уряди деяких країн звернулися до розробників майже одразу, як тільки було зафіксовано спалах COVID-19 – додатки використовують, зокрема, для фіксації контактів, які опинилися неподалік від хворого, та шляхів поширення вірусу.

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У подальшому, коли обмеження будуть помалу скасовувати, програми можуть координувати відповіді на найпоширеніші запитання, а також – допоможуть стримувати розповсюдження коронавірусу.

Як повідомив The Washington Post, Google та Facebook уже ведуть дискусії з урядом США щодо обміну анонімними даними про місцезнаходження користувачів. Однак розробники можуть зіткнутися з позовами користувачів за обмін даними способом, який спочатку не був визначений в умовах надання послуг – якщо федеральні чи місцеві чиновники не приймуть закони, які звільняють їх від відповідальності.

Іншим варіантом є запуск додатку, специфічного для коронавірусу, який просить користувачів добровільно ділитися даними про своє місцезнаходження та стан здоров'я. Наприклад, базовий додаток для перевірки симптомів може зробити більше, ніж просто утримати людей, яким не потрібна невідкладна допомога, із перенапружених відділень швидкої допомоги. Дані про місцезнаходження з програми можуть використовувати і щоб оцінити розмір спалаху.



Додатки будуть особливо актуальними, коли карантинні обмеження послаблюватимуть / Фото unsplash

Найпростіше цифрове відстеження контактів може працювати так: телефон фіксує переміщення власника, коли він захворів на COVID-19 – запис про відвідані недавно місця передається працівникам сфери охорони здоров'я. Користувачі інших гаджетів, які нещодавно перебували неподалік від цього, отримують сповіщення про ризик зараження і рекомендацію самоізолюватися.

Однак розробникам системи відстеження доведеться врахувати основні деталі: як визначити близькість між телефонами та стан здоров'я користувачів, де ця інформація зберігається, хто її бачить та в якому форматі.

Наразі пропозиції включають все: від даних віртуального імунітету, щоб люди розуміли, чи безпечно їм виходити на вулицю, та анонімних трекерів, які б попереджали про присутність інфікованого неподалік – до більш авторитарних рішень, як-от додатки, які б дозволяли покарання для людей за порушення режиму самоізоляції. Останні, щоб працювати успішно, можуть потребувати доступу до більш персональних даних: місцезнаходження людини, історії її здоров’я та списку контактів.

Які технології уже задіюють у світі?

Деякі з вищезазначених ідей вже втілені в тій чи іншій формі в певних країнах. І навіть були визнані частковою причиною успіху у боротьбі з поширенням вірусу, наприклад, у Південній Кореї.

Тут люди швидко дізнаються, коли в їхньому районі виявляється новий випадок коронавірусу, через попередження уряду, яке надсилається на їхні мобільні телефони. Сповіщення включає дані про вік, стать та історію подорожей хворого. Такі заходи обережності допомогли країні значно зменшити розповсюдження вірусу

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Сінгапур також вважався яскравим прикладом успішного стримування поширення коронавірусу. Передусім – завдяки суворим правилам карантину. Однак значну роль відіграло і створення додатку TraceTogether.

Тут використовують дані про місцезнаходження і Bluetooth, щоб відстежувати пересування користувачів, та попереджати про близькість людини з підтвердженим COVID-19 або високим рівнем ризику бути носієм.

Єдині дані, які збирає уряд через цей додаток – мобільний номер користувача. Це потрібно для того, щоб Міністерство охорони здоров'я могло швидко сконтактувати з людиною, якщо вона була в безпосередній близькості від інфікованого. Це дозволяє простіше ідентифікувати потенційні випадки та сприяє стримуванню поширення вірусу.

Усі дані зберігаються в зашифрованому вигляді і доступ до них обмежений. Хоча завантаження програми не є обов'язковим, уряд заохочує громадян до цього.



Як працює TraceTogether (натисніть на зображення, щоб його збільшити) / Інфографіка Straits Times

У Китаї, який поступово виходить з жорсткого карантину, уряд використовує Alipay і WeChat для впровадження системи кольорових кодів для регулювання здатності своїх громадян вільно пересуватися.

У створених на національному рівні додатках відображаються конкретні кольорові позначення на основі стану здоров’я людей та історії подорожей: червоний, жовтий або зелений. Також кожен має свій QR-код, який можуть сканувати правоохоронці.

Система дещо відрізняється в окремих містах чи провінціях, але зазвичай людям із зеленим кодом дозволено пересуватися відносно вільно: вони можуть відвідувати заклади харчування, користуватися громадським транспортом та подорожувати між різними населеними пунктами.

Жовтий код вказує на те, що людина повинна перебувати на самоізоляції, а червоний – що користувач має підтверджене інфікування коронавірусом і повинен перебувати на карантині.



Програми покладаються на комбінацію самодоповіді громадян та державної інформації, що включає медичну документацію (включно з симптомами, як кашель чи лихоманка), історію подорожей (включно з даними про спосіб пересування, транспортний засіб та його водія, місце, на якому людина сиділа) та чи були контакти з хворими на COVID-19.

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Росія розробила додаток, який отримав доступ до місцезнаходження користувача, камери, пам’яті телефону тощо.

Спочатку використання додатку буде обмежено громадянами, у яких підтвердили COVID-19, але вони не перебувають у лікарні. Мета – стежити, чи не виходять вони з дому. Росіяни, які не мають смартфонів, можуть на два тижні орендувати пристрій з попередньо встановленим програмним забезпеченням.

Як і в ситуації з Китаєм, експерти з безпеки Privacy International висловлюють занепокоєння, що Росія може зловживати цим додатком, щоб шпигувати за мільйонами громадян.



Додатки вказують, якщо користувач перебуває неподалік від хворого / Фото unsplash

В Ізраїлі за допомогою мобільних пристроїв відстежують переміщення осіб та їхні можливі контакти з інфікованими. На сьогодні завдяки цим заходам вдалося зменшити темпи захворюваності.

Ще один ізраїльський стартап під назвою Vocalis Health має на меті оцінити, чи інфікована людина коронавірусом, на основі звуку її голосу. Наразі збираються голосові зразки від носіїв вірусу на різних стадіях хвороби та зразки від незаражених людей з метою розробки алгоритму для виявлення голосового "відбитка" COVID-19.

У Європі працюють над програмами, які дозволяють користувачам вводити унікальний код, якщо у них виявлено вірус. Потім програма надсилатиме сповіщення людям, з якими хворий нещодавно тісно контактував, рекомендуючи перейти на карантин або вжити інших заходів захисту. Тим самим люди, які не в зоні ризику, можуть бути звільнені від обмежень у пересуванні.

Ініціатива має на меті створення "механізму обміну між країнами". Тож, якщо хтось подорожуватиме з однієї європейської країни в іншу, він все одно буде отримувати сповіщення.

Додаток планують запустити до 19 квітня. Мета – залучити понад 60% населення кожної з 27 країн-учасниць ЄС до його встановлення. Використання буде добровільним і гарантується, що всі дані будуть видалені незабаром після завершення кризи.

Тим часом уряд Польщі представив власний додаток для смартфонів з технологією розпізнавання обличчя. Потрібно, щоб хворі на COVID-19 надсилали селфі з геолокацією з місця, де перебувають на карантині, протягом 20 хвилин після отримання текстового повідомлення.

Що роблять в Україні?

В Україні запрацював додаток Дій вдома для контролю людей на самоізоляції та обсервації:

хворих на коронавірус;

людей, у яких підозрюють це захворювання;

тих, хто повернувся з-за кордону.

Тут, подібно до польської системи, пересування користувачів повністю не відстежується. А впродовж 14 днів людині, яка перебуває на самоізоляції, буде приходити до 10 повідомлень. У момент отримання сповіщення на гаджеті вмикається відстеження геолокації і потрібно зробити селфі, щоб підтвердити перебування вдома. За порушення самоізоляції чи обсервації загрожує штраф.



Український додаток Дій вдома / скріншот

Також тут з'явиться опція замовлення доставки продуктів чи ліків додому. Тих, у кого немає смартфонів (наразі близько 5% від усіх, хто має бути на самоізоляції), будуть продзвонювати працівники спеціально створеного колл-центру.

Що з безпекою даних?

Телефонні додатки та інші технології є ключовим способом для блокування поширення коронавірусу, але також створюють загрозу конфіденційності та громадянським правам. Тому світ може зіткнутися зі складним вибором між захистом особистих даних та якомога швидшим поверненням до нормального життя.

Активісти у всьому світі закликають уряди гарантувати, що будь-які технологічні спроби вирішення пандемії коронавірусу повинні відповідати низці умов. Вони включають зобов’язання, що заходи стеження є законними та необхідними, але обмежуються лише пандемією, що триває. Дані мають бути захищені від зловживань. Відповідне звернення підписало понад 100 правозахисних груп, серед яких Amnesty International та Human Rights Watch.

Як зазначають у Privacy International, "ця надзвичайна криза потребує надзвичайних заходів, але вона також вимагає і надзвичайного захисту".

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Крім того, захисники конфіденційності переймаються, що деякі додатки можуть надавати занадто багато інформації про місцезнаходження хворих на COVID-19, що може загрожувати їхній безпеці. Висловлюють занепокоєння і з приводу того, що додатки можуть викликати необгрунтовану паніку щодо поширення хвороби по-сусідству, завдаючи ще більшої шкоди місцевому бізнесу.

У країнах із суворими законами щодо конфіденційності даних одним із варіантів збору інформації є прохання телекомунікаційних компаній поділитися анонімною інформацією, що вони вже зібрали. Для відстеження хворих або потенційно інфікованих людей низці країн потрібно буде прийняти закони, що визначають, яким чином збирання інформації буде обмежено.



Найкращий варіант – зробити надання анонімних даних добровільним. Але такі технології зменшать поширення хвороби лише в тому випадку, якщо ними будуть користуватися багато людей. Тому існують застереження, що додаток для відстеження не може захопити всі можливі джерела зараження і ризикує створити помилкове відчуття безпеки для користувачів. Адже те, що ви не бачите відповідну позначку на карті, не гарантує, що в районі немає інфікованих людей.

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На що слід звернути увагу, коли завантажуєте додатки?

The Guardian радить спочатку перевірити, надання яких дозволів вимагають під час встановлення або відкриття. Не дозволяйте того, що ви не вважаєте релевантним. Якщо додаток не дозволить використовувати його без доступу до цих функцій, подумайте, чи варте воно цього.

Також користувачам варто ознайомитися з умовами – для розуміння, які дані про них збираються і як вони використовуються – та механізмом повідомлення про будь-які зловживання.

Власне, ваше ставлення до даних, що збираються "карантинними" додатками, не повинно відрізнятися від завантажень не в умовах пандемії. Пильність ніколи не буде зайвою.