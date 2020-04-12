Як не підхопити вірус на вулиці: пояснення лікаря

В умовах карантину усіх закликають залишатися вдома. Однак є ситуації, коли це неможливо: похід за продуктами, вигул пса або ранкова пробіжка, якщо людина робить це регулярно. Чи є необхідність після кожного виходу з дому прати одяг, дезінфікувати взуття і коли носіння маски є обгрунтованим?

Як пояснила у коментарі сайту 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська, з медичної точки зору, якщо людина прогулюється наодинці і не посеред натовпу, то загрози в принципі немає. Як і, скажімо, якщо люди на тротуарі швидко один повз одного проходять чи пробігають, ризик підхопити вірус – мінімальний. Тому в таких ситуаціях носіння маски є необхідністю лише з юридичної точки зору – наразі цього вимагає закон.

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Теоретично вірус може потрапити на одяг та взуття людини, яка контактувала з інфікованим. Тому що одним із шляхів передачі вірусу є крапельний та контактний. Тобто якщо хворий стоїть близько і дуже тісно спілкується зі здоровою людиною, то виділяються біологічні краплі, в яких може знаходитися вірус. Ті краплі поступово "опадають" на підлогу і, таким чином, можуть потрапляти на одяг і на взуття.

У зв'язку з цим МОЗ і ВООЗ рекомендують, коли людина повертається додому, обережно зняти одяг, не струшуючи його, і винести, наприклад, на балкон, або кудись, де є повітря – щоб він там певний час знаходився. Якщо є можливість, одяг можна випрати. Взуття у таких випадках варто обробити дезинфектантом.

Цього можна не робити, якщо людина прогулювалася чи виконувала спортивні вправи наодинці у місцях, де немає натовпу.

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Однак варто зауважити, що кількість потенційно інфікованих людей в Україні сьогодні зростає. За словами епідеміологині, це пов’язано з тим, що багато українців повернулися з інших країн, де збудник розповсюджується дуже швидко:

Вони уже тут контактували з іншими – ті люди стали контактними і їх можна вважати потенційно інфікованими. Тому, якщо ви перебували в такому місці, де багато людей, то краще застосовувати усі вищезгадані заходи.

Все ж лікарка наголошує: у будь-якому разі головне – мити руки і обробляти їх антисептиком. Адже цей шлях передачі збудника – більш небезпечний, ніж, наприклад, через одяг або тим більше через взуття.



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