Как не подхватить вирус на улице: объяснение врача

В условиях карантина всех призывают оставаться дома. Однако есть ситуации, когда это невозможно: поход за продуктами, выгул собаки или утренняя пробежка, если человек делает это регулярно. Есть ли необходимость после каждого выхода из дома стирать одежду, дезинфицировать обувь и когда ношение маски обоснованно?

Как пояснила в комментарии сайту 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, с медицинской точки зрения, если человек ходит в одиночестве и не посреди толпы, то угрозы в принципе нет. Как и, скажем, если люди на тротуаре быстро проходят мимо или пробегают, риск подхватить вирус – минимальный. Поэтому в таких ситуациях ношение маски является необходимостью только с юридической точки зрения – пока этого требует закон.

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Теоретически вирус может попасть на одежду и обувь человека, который контактировал с инфицированным. Потому что одними из путей передачи вируса являются капельный и контактный. То есть если больной стоит близко и очень тесно общается со здоровым человеком, то выделяются биологические капли, в которых может находиться вирус. Эти капли постепенно "опадают" на пол и таким образом могут попадать на одежду и на обувь.

В связи с этим Минздрав и ВОЗ рекомендуют, когда человек возвращается домой, осторожно снять одежду, не встряхивая ее, и вынести, например, на балкон, или туда, где есть воздух – чтобы она там определенное время находилась. Если есть возможность, одежду можно постирать. Обувь в таких случаях следует обработать дезинфектантом.

Этого можно не делать, если человек прогуливался или выполнял спортивные упражнения один в местах, где нет толпы.

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Однако стоит заметить, что количество потенциально инфицированных людей в Украине сегодня растет. По словам эпидемиолога, это связано с тем, что многие украинцы вернулись из других стран, где возбудитель распространяется очень быстро:

Они уже здесь контактировали с другими – люди стали контактными и их можно считать потенциально инфицированными. Поэтому, если вы находились в таком месте, где много людей, то лучше применять все вышеупомянутые меры.

Все же врач отмечает: в любом случае главное – мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Ведь этот путь передачи возбудителя – более опасный, чем, например, через одежду или тем более через обувь.



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