COVID-19: как приложения влияют на жизнь во времена пандемии

"Карантинные" мобильные приложения, которые уже разрабатывают в разных странах мира, могут способствовать как можно более быстрому возвращению к нормальной жизни после карантинных ограничений. Рассказываем, как они работают и где есть грань между конфиденциальностью и общим благом.

Как технологии могут предотвратить распространение COVID-19?

Технологии уже стали едва ли не основным инструментом в ответе на угрозу коронавируса. Правительства некоторых стран обратились к разработчикам почти сразу, как только была зафиксирована вспышка COVID-19 – приложения используют, в частности, для фиксации контактов, которые оказались неподалеку от больного, и путей распространения вируса.

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В дальнейшем, когда ограничения будут постепенно отменять, программы могут координировать ответы на самые распространенные вопросы, а также помогут сдерживать распространение коронавируса.

Как сообщил The Washington Post, Google и Facebook уже ведут дискуссии с правительством США по обмену анонимными данными о местоположении пользователей. Однако разработчики могут столкнуться с исками пользователей за обмен данными способом, который изначально не был определен в условиях предоставления услуг – если федеральные или местные чиновники не примут законы, которые освобождают их от ответственности.

Другим вариантом является запуск приложения, специфического для коронавируса, которое просит пользователей добровольно делиться данными о своем местоположении и состоянии здоровья. Например, базовое приложение для проверки симптомов может сделать больше, чем просто удержать людей, которым не требуется неотложная помощь, из перенапряженных отделений скорой помощи. Данные о местоположении из приложения могут использовать и чтоб оценить размер вспышки.



Приложения будут особенно актуальными, когда карантинные ограничения будут ослаблять / Фото unsplash

Простейшее цифровое отслеживание контактов может работать так: телефон фиксирует перемещение владельца, когда он заболел COVID-19 – запись о недавно посещенных местах передается работникам сферы здравоохранения. Пользователи других гаджетов, которые недавно находились неподалеку от этого, получают оповещения о риске заражения и рекомендацию самоизолироваться.

Однако разработчикам системы отслеживания придется учесть основные детали: как определить близость между телефонами и состояние здоровья пользователей, где эта информация хранится, кто ее видит и в каком формате.

На данный момент предложения включают все: от данных виртуального иммунитета, чтобы люди понимали, безопасно ли им выходить на улицу, и анонимных трекеров, которые бы предупреждали о присутствии инфицированного неподалеку – до более авторитарных решений, как к примеру приложения, которые бы позволяли наказание для людей за нарушение режима самоизоляции. Последние, чтобы работать успешно, могут потребовать доступ к более персональным данным: местонахождение человека, истории его здоровья и список контактов.

Какие технологии уже задействуют в мире?

Некоторые из вышеупомянутых идей уже воплощены в той или иной форме в определенных странах. И даже были признаны частичной причиной успеха в борьбе с распространением вируса, например, в Южной Корее.

Здесь люди быстро узнают, когда в их районе выявляется новый случай коронавируса, через предупреждение правительства, которое отправляется на их мобильные телефоны. Оповещение включает данные о возрасте, поле и истории путешествий больного. Такие меры предосторожности помогли стране значительно уменьшить распространение вируса.

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Сингапур также считался ярким примером успешного сдерживания распространения коронавируса. Прежде всего – благодаря строгим правилам карантина. Однако значительную роль сыграло и создание приложения TraceTogether.

Здесь используют данные о местоположении и Bluetooth, чтобы отслеживать передвижение пользователей, и предупреждать о близости человека с подтвержденным COVID-19 или высоким уровнем риска быть носителем.

Единственные данные, которые собирает правительство через это приложение – мобильный номер пользователя. Это нужно для того, чтобы Министерство здравоохранения могло быстро сконтактировать с человеком, если он был в непосредственной близости от инфицированного. Это позволяет проще идентифицировать потенциальные случаи и способствует сдерживанию распространения вируса.

Все данные хранятся в зашифрованном виде и доступ к ним ограничен. Хотя загрузка программы не является обязательной, правительство поощряет граждан к этому.



Как работает TraceTogether (нажмите на изображение, чтобы его увеличить) / Инфографика Straits Times

В Китае, который постепенно выходит из жесткого карантина, правительство использует Alipay и WeChat для внедрения системы цветовых кодов для регулирования способности своих граждан свободно передвигаться.

В созданных на национальном уровне приложениях отражаются конкретные цветные обозначения на основе состояния здоровья людей и истории путешествий: красный, желтый или зеленый. Также каждый имеет свой QR-код, который могут сканировать правоохранители.

Система несколько отличается в отдельных городах или провинциях, но обычно людям с зеленым кодом разрешено передвигаться относительно свободно: они могут посещать заведения питания, пользоваться общественным транспортом и путешествовать между разными населенными пунктами.

Желтый код указывает на то, что человек должен находиться в самоизоляции, а красный – что пользователь имеет подтвержденное инфицирование коронавирусом и должен находиться на карантине.

Программы полагаются на комбинацию самодоклада граждан и государственной информации, что включает медицинскую документацию (включая симптомы, как кашель или лихорадка), историю путешествий (включая данные о способе передвижения, транспортном средстве и его водителе, месте, на котором человек сидел) и были ли контакты с больными COVID-19.

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Россия разработала приложение, которое получило доступ к местоположению пользователя, камере, памяти телефона и тому подобное.

Сначала использование приложения будет ограничено гражданами, у которых подтвердили COVID-19, но они не находятся в больнице. Цель – следить, не выходят ли они из дома. Россияне, не имеющие смартфонов, могут на две недели арендовать устройство с предустановленным программным обеспечением.

Как и в ситуации с Китаем, эксперты по безопасности Privacy International выражают обеспокоенность, что Россия может злоупотреблять этим приложением, чтобы шпионить за миллионами граждан.



Приложения указывают, если пользователь находится неподалеку от больного / Фото unsplash

В Израиле с помощью мобильных устройств отслеживают перемещение лиц и их возможные контакты с инфицированными. На сегодня благодаря этим мерам удалось уменьшить темпы заболеваемости.

Еще один израильский стартап под названием Vocalis Health имеет целью оценить, инфицирован ли человек коронавирусом, на основе звука его голоса. Сейчас собираются голосовые образцы от носителей вируса на разных стадиях болезни и образцы от незараженных людей с целью разработки алгоритма для обнаружения голосового "отпечатка" COVID-19.

В Европе работают над программами, которые позволяют пользователям вводить уникальный код, если у них обнаружен вирус. Затем программа отправляет оповещения людям, с которыми больной недавно тесно контактировал, рекомендуя перейти на карантин или принять другие меры защиты. Тем самым люди, которые не в зоне риска, могут быть освобождены от ограничений в передвижении.

Инициатива имеет целью создание "механизма обмена между странами". Поэтому, если кто-то будет путешествовать из одной европейской страны в другую, он все равно будет получать уведомления.

Приложение планируют запустить до 19 апреля. Цель – привлечь более 60% населения каждой из 27 стран-участниц ЕС к его установке. Использование будет добровольным и гарантируется, что все данные будут удалены вскоре после завершения кризиса.

Тем временем правительство Польши представило собственное приложение для смартфонов с технологией распознавания лица. Нужно, чтобы больные COVID-19 присылали селфи с геолокацией с места, где находятся на карантине, в течение 20 минут после получения текстового сообщения.

Что делают в Украине?

В Украине заработало приложение Действуй дома для контроля людей на самоизоляции и обсервации:

больных коронавирусом;

людей, у которых подозревают это заболевание;

тех, кто вернулся из-за границы.

Здесь, подобно польской системе, передвижение пользователей полностью не отслеживается. А в течение 14 дней человеку, находящемуся на самоизоляции, будет приходить до 10 сообщений. В момент получения уведомления на гаджете включается отслеживание геолокации и нужно сделать селфи, чтобы подтвердить пребывание дома. За нарушение самоизоляции или обсервации грозит штраф.



Украинское приложение Действуй дома / скриншот

Также здесь появится опция заказа доставки продуктов или лекарств на дом. Тех, у кого нет смартфонов (сейчас около 5% от всех, кто должен быть на самоизоляции), будут обзванивать работники специально созданного колл-центра.

Что с безопасностью данных?

Телефонные приложения и другие технологии являются ключевым способом для блокировки распространения коронавируса, но также создают угрозу конфиденциальности и гражданским правам. Поэтому мир может столкнуться со сложным выбором между защитой личных данных и как можно более быстрым возвращением к нормальной жизни.

Активисты во всем мире призывают правительства гарантировать, что любые технологические попытки решения пандемии коронавируса должны отвечать ряду условий. Они включают обязательства, что меры слежения являются законными и необходимыми, но ограничиваются лишь пандемией, которая продолжается. Данные должны быть защищены от злоупотреблений. Соответствующее обращение подписали более 100 правозащитных групп, среди которых Amnesty International и Human Rights Watch.

Как отмечают в Privacy International, "этот чрезвычайный кризис требует чрезвычайных мер, но он также требует и чрезвычайной защиты".

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Кроме того, защитники конфиденциальности переживают, что некоторые приложения могут предоставлять слишком много информации о местонахождении больных COVID-19, что может угрожать их безопасности. Выражают беспокойство и по поводу того, что приложения могут вызвать необоснованную панику по распространению болезни по-соседству, нанося еще больший вред местному бизнесу.

В странах со строгими законами о конфиденциальности данных, одним из вариантов сбора информации является просьба телекоммуникационных компаний поделиться анонимной информацией, которую они уже собрали. Для отслеживания больных или потенциально инфицированных людей, ряду стран нужно будет принять законы, определяющие, каким образом сбор информации будет ограничен.

Лучший вариант – сделать предоставление анонимных данных добровольным. Но такие технологии уменьшат распространение болезни только в том случае, если ими будут пользоваться много людей. Поэтому существуют оговорки, что приложение для отслеживания не может захватить все возможные источники заражения и рискует создать ложное ощущение безопасности для пользователей. Ведь то, что вы не видите соответствующую отметку на карте, не гарантирует, что в районе нет инфицированных людей.

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На что следует обратить внимание, когда скачиваете приложения?

The Guardian советует сначала проверить, предоставление каких разрешений требуют во время установки или открытия. Не позволяйте того, что вы не считаете релевантным. Если приложение не позволит использовать его без доступа к этим функциям, подумайте, стоит ли оно этого.

Также пользователям стоит ознакомиться с условиями – для понимания, какие данные о них собираются и как они используются – и механизмом уведомления о любых злоупотреблениях.

Собственно, ваше отношение к данным, что собираются "карантинными" приложениями, не должно отличаться от загрузок не в условиях пандемии. Бдительность никогда не будет лишней.