Коли пандемія відступить: як зміниться світ після карантину

Оскільки спалах COVID-19 поширився по всьому світу, людство змушене швидко впроваджувати інновації та змінювати спосіб життя. І дещо з цього залишиться з нами ще протягом тривалого часу, якщо не назавжди. Як виглядатиме світ і що буде з людьми після карантину?

До прикладу, Politico прогнозує тривале соціальне дистанціювання та зміни в богослужіннях і під час виборів. Тоді як Forbes наголошує на зростанні популярності телемедицини та перенесенні багатьох звичних для нас процесів у онлайн.

Сайт 24 каналу зібрав список найбільш імовірних змін після карантину.

До теми Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину

Заходи обережності – надовго

Уже зараз зрозуміло, що такі заходи, як носіння захисних масок у громадських місцях та збереження дистанції, з нами надовго. Експерти прогнозують, що це не буде скасовано аж до винайдення безпечної вакцини від COVID-19 (на це може піти 12-18 місяців) та її доступності для всіх верств населення.

Також це стосується температурного скринінгу перед входом до приміщень, де збирається багато людей (скажімо, супермаркет) та проведення експрес-тестів на коронавірус (за їх наявності в достатній кількості).

Очікується, що після пандемії у нас буде менше сенсорних екранів (вірус може "жити" на їх поверхнях) і більше голосових інтерфейсів. Все, що можна робити безконтактно – буде запроваджено.

Соціальна дистанція: чого може стосуватися

Вчені Гарвардського університету визначили, що світу може знадобитися два роки соціального дистанціювання (до 2022 року), щоб запобігти появі нових сезонних спалахів COVID-19. Ще низка експертів прогнозують, що це триватиме щонайменше до винайдення вакцини.

Тим часом пандемія уже змусила людей адаптуватися до роботи, навчання та тренувань дистанційно. І це виявилося не так страшно та, у деяких випадках, однаково ефективно, як і аналогічні процеси наживо. Тому подібні практики не зникнуть з нашого життя і після пандемії.

Громадський транспорт

Наразі країни, які "відкриваються" уже вводять обмеження щодо користування громадським транспортом. Наприклад, у автобусах та метро спеціальними знаками позначають місця, куди сідати не можна задля збереження дистанції. Всі пасажири обов’язково мають бути у масках. І скільки триватимуть такі обмеження – прогнозувати важко. Тим часом у світі зростає попит на використання велосипедів та електротранспорту.



Маски будуть обов'язковими ще довго / Фото Getty Images

Телемедицина

Для зменшення кількості пацієнтів у лікарнях та інших медичних кабінетах, багато лікарів нагадують, що консультації можна проводити через відеозв’язок. Так, це робили і раніше, але потреба у телемедицині зараз зросла в рази. Як і розуміння людей, які з цим зіштовхнулися вперше, що це – зручно.

Особисті контакти

COVID-19 знищить багато штучних бар'єрів для більшого переміщення нашого життя в Інтернет. Не все, звичайно, може стати віртуальним. Але в багатьох сферах нашого життя застарілі звички сповільнили використання справді корисних та зручних онлайн-інструментів.

Крім того, виявилося, що дуже багато зустрічей чи консультацій насправді могли бути дистанційними, а ефективність роботи з дому не є нижчою, ніж з офісу (в деяких випадках). Насправді стає можливим уявити світ бізнесу, в якому людські контакти зводяться до мінімуму. Але точно не на 100%.

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Богослужіння

Фактично усі конфесії вирішили проблему збереження віри в несприятливих умовах. Релігія під час карантину поставить під сумнів уявлення про те, що означає служіння та спілкування. Тож сучасні практики, як це відбувалося на Великдень, можуть набути популярності. Це, зокрема, розширить можливості для тих, хто змушений їздити на богослужіння здалеку.

Вибори

Однією з жертв COVID-19 стане стара модель голосування виключно на дільниці. Тому, принаймні у тих країнах, де вибори заплановані до кінця року, уже розглядають більш безпечні альтернативи. Скажімо, голосування за допомогою смартфону чи комп’ютера з дому. Також одним із варіантів тут є подовження тривалості голосування: день виборів може стати місяцем. Таким чином громадяни можуть приходити на дільниці, коли їм зручно, не створюючи черги.

Обидва шляхи потребують ретельного планування задля запобігання шахрайству чи торгівлі голосами. Однак, як тільки люди відчують зручність більш тривалого або ж віддаленого голосування, вони не захочуть відмовлятися від цього. Крім того, більше зручності призведе до вищої явки виборців.

Перебування у людних місцях

Зараз ми знаємо, що торкатися речей та перебувати з іншими людьми у закритому просторі може бути ризиковано. І має минути певний час, щоб наша свідомість почала сприймати це інакше. Люди можуть відчувати дискомфорт у компанії інших, особливо малознайомих, осіб. А замість того, щоб запитувати: "Чи є причина робити це в Інтернеті?", ми запитаємо: "Чи є необхідність робити це особисто?".

Детальніше, що таке соціальне дистанціювання і як надовго воно може затягнутися – у матеріалі сайту 24 каналу.

Збільшиться соціальна нерівність у суспільстві

Одні люди живуть у будинках з якісним Інтернетом та не мають перешкод для роботи чи навчання з дому. Інші, переважно ті, хто працював у сферах обслуговування та не мав фінансової подушки, залишилися без роботи або ж працюють, контактуючи з іншими. Не всі діти мають технічні можливості відвідувати уроки дистанційно, а їхні батьки – час, щоб навчати. Тому рівень бідності зростатиме. А багато дітей матимуть "прогалини" у навчанні.

Штучний інтелект може заполонити багато сфер ще швидше

Роботи не сприйнятливі до вірусів. Незалежно від того, чи вони використовуються для доставки продуктів, чи для роботи на заводі. І компанії розуміють, як штучний інтелект міг би підтримати нас сьогодні. Та яку важливу роль відіграватиме у світі після COVID-19.

Менше обідів у ресторанах, більше – вдома

За останні кілька років, наприклад, американці витратили більше грошей на їжу, приготовану поза домом, ніж на купівлю продуктів та приготування страв власноруч. Але тепер, коли ресторани в основному закриті й ізоляція триває, багато людей навчаться, і можливо навіть полюблять, готувати їжу. Або ж не зможуть відмовитися від звички доставки з ресторанів. Проте багато останніх також будуть закриватися – через збитки, завдані тривалою відсутністю клієнтів.

Люди будуть віддавати перевагу обідам вдома й перший час після карантину – через побоювання натовпів та того, що не бачать, хто і за яких умов готує для них. Крім того, через кризу багато хто змушений економити, тому обід в ресторані відкладатимуть "до кращих часів".

Технології стануть складовою стримування поширення вірусу

На уроках, які ми отримуємо з досвіду пандемії COVID-19, можна зрозуміти, як важливо відстежувати майбутні спалахи за допомогою технологій та Big Data. Програми можуть “стежити” за тими, хто має симптоми захворювання – з ким вони спілкуються та в яких місцях перебувають – щоб попередити поширення інфекції. Звісно, це вимагає ретельної реалізації для захисту конфіденційності особи та запобігання зловживанню даними. Але пропонує величезні переваги для більш ефективного моніторингу та подолання майбутніх пандемій.

Детальніше COVID-19: як технології можуть стримати поширення вірусу

Як коронавірус змінить подорожі?

Бажання людей мандрувати залишиться незмінним, однак певний час туристи будуть обережнішими, ніж зазвичай, і вимагатимуть доказів того, що їхня подорож буде справді безпечною.

Чистота – на першому місці. Тобто ретельне прибирання номерів у готелях, салонах літаків тощо буде здійснюватися регулярно. Можливо, для працівників, які постійно контактують з людьми (наприклад, бортпровідники), будуть вироблені окремі вказівки щодо заходів обережності.

Тобто ретельне прибирання номерів у готелях, салонах літаків тощо буде здійснюватися регулярно. Можливо, для працівників, які постійно контактують з людьми (наприклад, бортпровідники), будуть вироблені окремі вказівки щодо заходів обережності. Вартість проживання у готелях знизиться (принаймні на перший час після "відходу" від спалаху COVID-19). Але найкращі пропозиції не обов'язково матимуть нижчу вартість, а будуть пропонувати більшу цінність. Наприклад, безкоштовні сніданки за бронювання номера у готелі чи квитки на атракціони, як бонус.

(принаймні на перший час після "відходу" від спалаху COVID-19). Але найкращі пропозиції не обов'язково матимуть нижчу вартість, а будуть пропонувати більшу цінність. Наприклад, безкоштовні сніданки за бронювання номера у готелі чи квитки на атракціони, як бонус. Мандрівники будуть почуватися більш безпечно в готелях, аніж, наприклад, в орендованих на Airbnb апартаментах.



Спочатку відкриється внутрішній туризм / Фото Getty Images

Поїздки всередині країн будуть більш популярними, ніж подорожі за кордон.

будуть більш популярними, ніж подорожі за кордон. Авіакомпанії можуть літати з порожніми середніми місцями , а також – тимчасово припинити послуги з харчування (де це можливо), щоб зменшити витрати та взаємодію на борту.

, а також – тимчасово припинити послуги з харчування (де це можливо), щоб зменшити витрати та взаємодію на борту. Сьогодні ще можна знайти недорогі квитки на літаки. Однак, з відкриттям кордонів, прогнозують зростання їх вартості – на певний час можна забути про дешеві польоти .

. Авіакомпанії продовжуватимуть "м’яку" політику стосовно заміни тарифів та дат бронювання.

бронювання. Круїзи будуть дешевими, але це не допоможе залучити багато клієнтів. Частині круїзних компаній пророкують "загибель".

але це не допоможе залучити багато клієнтів. Частині круїзних компаній пророкують "загибель". Відпочинок на свіжому повітрі матиме великий попит.

Детальніше про те, як пандемія змінить подорожі – у матеріалі сайту 24 каналу.

Шопінг: оплата карткою та покупки онлайн стануть нормою

Покупці більш охоче відмовляються від паперових грошей, пише Politico. Те, що колись здавалося найнадійнішим способом оплати, зараз виглядає загрозливим: разом з купюрою існує ймовірність отримати вірус, який на папері живе тривалий час.

Прихильники відходу від паперових грошей також вказують на те, що робити перекази через Інтернет – набагато швидше. У деяких країнах мобільний банкінг розглядається як інструмент економічного "включення".

Однак різка відмова від готівки турбує пенсіонерів та менш забезпечених людей, які залежать від паперових грошей через відсутність рахунків у банках або невміння працювати зі смартфонами, за допомогою яких теж можна здійснювати оплату.



Заходи обережності стануть звичкою / Фото Getty Images

Люди, навіть які раніше не визнавали покупки в інтернеті, під час карантину були змушені це робити. І така звичка може залишитися і після виходу з обмежень.

Під час COVID-19 більшість покупок "переїхали" в Інтернет. Підприємства, які не мали опції замовлення онлайн, зіткнулися зі значними збитками, а ті, хто пропонував таку можливість, намагалися збільшити пропозиції. Компанії, які хочуть залишатися конкурентоспроможними, винайдуть способи надання послуг онлайн – цього вимагатиме попит.

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Крім того, світ уже задумується над тим, як зробити шопінг більш безпечним. Наприклад, у Фінляндії наразі тестують "безконтактний" спосіб відкриття дверей холодильників у супермаркетах. Так, клієнти можуть робити це, не торкаючись долонею ручки. Мета – запобігти поширенню вірусу.

Дивіться відео, як працює таке нововведення:

Стійкість – важливий показник для бізнесу

Фахівці провідної міжнародної консалтингової компанії McKinsey & Company зазначають, що здатність пережити потрясіння і вийти з кризи швидше, ніж конкуренти, стане ключем для виживання та довгострокового процвітання.

Дослідження МсКinsey щодо фінансової кризи 2008 року виявило, що невелика група компаній у кожному секторі перевищила своїх конкурентів. Вони теж постраждали, доходи падали, але ці компанії "одужали" набагато швидше і до 2009 року їх прибуток зріс на 10%.

Те, що характеризувало такі компанії – підготовка до кризи: як правило, їхній баланс був міцнішим, а дії – ефективнішими. Наприклад, здатність скорочувати операційні витрати. Тому компаніям радять тепер повністю переглядати бізнес-моделі.

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Wall Street Journal також зазначає, що криза виявила недоліки і у системі "спадкоємництва" – чітке визначення заступників і помічників, які можуть виконувати обов’язки топ-менеджерів у випадку хвороби останніх. Подібні системи мають охоплювати всі рівні управління компанії, а не лише вище керівництво.

Інвестори, ймовірно, братимуть до уваги оцінку стійкості, як важливого чинника у життєдіяльності компанії. Що, на тлі останніх подій – не лише пандемії, а й природних катастроф і впливу кліматичних змін – досить виправдано. Тобто стійкість до потрясінь, у всіх її проявах, стає такою ж важливою, як суми витрат та показники ефективності.