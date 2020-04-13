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      Испания ослабляет карантин несмотря на огромное количество больных COVID-19

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      В Испании ослабляют карантин / Getty images

      Власти Испании начинают отменять некоторые карантинные ограничения в стране несмотря на 166,8 тысяч зараженных коронавирусом.

      Некоторые смягчения планируют ввести с понедельника, 13 апреля. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на слова премьер-министра страны Педро Санчеса.

      К слову В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля

      Однако, по его словам, облегчение карантина не означает, что самоизоляция завершается.

      "Я хочу быть понятым: мы даже не переходим ко второй фазе! Режим чрезвычайной ситуации продолжается, следовательно, продолжается самоизоляция", – объяснил он.

      Что изменится в Испании

      • Постепенно работники, которые не имеют возможности работать дистанционно, смогут снова выйти на работу.
      • Банкам позволят открыть несколько филиалов, чтобы обеспечивать минимальное обслуживание.
      • Рестораны смогут принимать заказы на доставку еды.
      • Парикмахерам позволят ходить к клиентам домой.
      • Полиция будет раздавать прохожим на станциях метро защитные маски и информировать про соблюдение социальной дистанции.

      Внимание. Испания находится на втором месте по числу больных в мире. По состоянию на 13 апреля коронавирус там подтвердили у 166 831 пациентов, 17 209 – умерли.

      Заходи безпеки
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье
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