Испания ослабляет карантин несмотря на огромное количество больных COVID-19
Власти Испании начинают отменять некоторые карантинные ограничения в стране несмотря на 166,8 тысяч зараженных коронавирусом.
Некоторые смягчения планируют ввести с понедельника, 13 апреля. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на слова премьер-министра страны Педро Санчеса.
К слову В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля
Однако, по его словам, облегчение карантина не означает, что самоизоляция завершается.
"Я хочу быть понятым: мы даже не переходим ко второй фазе! Режим чрезвычайной ситуации продолжается, следовательно, продолжается самоизоляция", – объяснил он.
Что изменится в Испании
- Постепенно работники, которые не имеют возможности работать дистанционно, смогут снова выйти на работу.
- Банкам позволят открыть несколько филиалов, чтобы обеспечивать минимальное обслуживание.
- Рестораны смогут принимать заказы на доставку еды.
- Парикмахерам позволят ходить к клиентам домой.
- Полиция будет раздавать прохожим на станциях метро защитные маски и информировать про соблюдение социальной дистанции.
Внимание. Испания находится на втором месте по числу больных в мире. По состоянию на 13 апреля коронавирус там подтвердили у 166 831 пациентов, 17 209 – умерли.
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