Испания ослабляет карантин несмотря на огромное количество больных COVID-19

Власти Испании начинают отменять некоторые карантинные ограничения в стране несмотря на 166,8 тысяч зараженных коронавирусом.

Некоторые смягчения планируют ввести с понедельника, 13 апреля. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на слова премьер-министра страны Педро Санчеса.

К слову В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля

Однако, по его словам, облегчение карантина не означает, что самоизоляция завершается.

"Я хочу быть понятым: мы даже не переходим ко второй фазе! Режим чрезвычайной ситуации продолжается, следовательно, продолжается самоизоляция", – объяснил он.

Что изменится в Испании

Постепенно работники, которые не имеют возможности работать дистанционно, смогут снова выйти на работу.

Банкам позволят открыть несколько филиалов, чтобы обеспечивать минимальное обслуживание.

Рестораны смогут принимать заказы на доставку еды.

Парикмахерам позволят ходить к клиентам домой.

Полиция будет раздавать прохожим на станциях метро защитные маски и информировать про соблюдение социальной дистанции.

Внимание. Испания находится на втором месте по числу больных в мире. По состоянию на 13 апреля коронавирус там подтвердили у 166 831 пациентов, 17 209 – умерли.



Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала