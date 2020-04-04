В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля

Из-за вспышки коронавируса правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение до 26 апреля. Только за последние сутки в стране от болезни умерли 809 человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес принял это решение после консультации с научным комитетом, который анализирует все данные и статистические модели развития эпидемии, сообщает El Pais.

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Последние дни правительство страны уверяло, что ситуация стабилизировалась. Однако количество заражений и смертей продолжает расти.

Отметим, что это уже второе продление карантина в Испании на 15 дней. Таким образом, чрезвычайное положение продлится не менее 45 дней.

Из-за коронавируса карантин пролевают много европейских стран: Италия, Чехия, Франция и другие.

Коронавирус в Испании: что известно

С начала эпидемии в Испании уже зарегистрировано 11 744 летальных случаев от коронавируса. Количество инфицированных составляет более 124 тысячи.

По количеству зараженных Испания уже обогнала Италию.

Больше всего пострадал от вируса Мадрид. Врачи не успевают осматривать всех пациентов и им приходится выбирать "на ходу", кто будет жить, а кто умрет.

Испания объявила карантин на территории 15 марта: жителям можно выходить из дома только в крайней необходимости.



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