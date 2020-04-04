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      В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля

      - Читати новину українською
      Испания продлевает чрезвычайное положение / Getty Images

      Из-за вспышки коронавируса правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение до 26 апреля. Только за последние сутки в стране от болезни умерли 809 человек.

      Премьер-министр Испании Педро Санчес принял это решение после консультации с научным комитетом, который анализирует все данные и статистические модели развития эпидемии, сообщает El Pais.

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      Последние дни правительство страны уверяло, что ситуация стабилизировалась. Однако количество заражений и смертей продолжает расти.

      Отметим, что это уже второе продление карантина в Испании на 15 дней. Таким образом, чрезвычайное положение продлится не менее 45 дней.

      Из-за коронавируса карантин пролевают много европейских стран: Италия, Чехия, Франция и другие.

      Коронавирус в Испании: что известно

      • С начала эпидемии в Испании уже зарегистрировано 11 744 летальных случаев от коронавируса. Количество инфицированных составляет более 124 тысячи.
      • По количеству зараженных Испания уже обогнала Италию.
      • Больше всего пострадал от вируса Мадрид. Врачи не успевают осматривать всех пациентов и им приходится выбирать "на ходу", кто будет жить, а кто умрет.
      • Испания объявила карантин на территории 15 марта: жителям можно выходить из дома только в крайней необходимости.

      коронавірус симптоми
      Какие симптомы у коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Здоровье
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