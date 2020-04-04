В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля
Из-за вспышки коронавируса правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение до 26 апреля. Только за последние сутки в стране от болезни умерли 809 человек.
Премьер-министр Испании Педро Санчес принял это решение после консультации с научным комитетом, который анализирует все данные и статистические модели развития эпидемии, сообщает El Pais.
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Последние дни правительство страны уверяло, что ситуация стабилизировалась. Однако количество заражений и смертей продолжает расти.
Отметим, что это уже второе продление карантина в Испании на 15 дней. Таким образом, чрезвычайное положение продлится не менее 45 дней.
Из-за коронавируса карантин пролевают много европейских стран: Италия, Чехия, Франция и другие.
Коронавирус в Испании: что известно
- С начала эпидемии в Испании уже зарегистрировано 11 744 летальных случаев от коронавируса. Количество инфицированных составляет более 124 тысячи.
- По количеству зараженных Испания уже обогнала Италию.
- Больше всего пострадал от вируса Мадрид. Врачи не успевают осматривать всех пациентов и им приходится выбирать "на ходу", кто будет жить, а кто умрет.
- Испания объявила карантин на территории 15 марта: жителям можно выходить из дома только в крайней необходимости.
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