В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня

Через спалах коронавірусу уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан до 26 квітня. Лише за останню добу в країні від хвороби померли 809 людей.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прийняв це рішення після консультації з науковим комітетом, який аналізує всі дані і статистичні моделі розвитку епідемії, повідомляє El Pais.

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Останні дні уряд країни запевняв, що ситуація стабілізувалася. Однак кількість заражень та смертей продовжує рости.

Зауважимо, що це уже друге продовження карантину в Іспанії на 15 днів. Таким чином, надзвичайний стан триватиме не менше 45 днів.

Через коронавірус карантин продовжують багато європейських країн: Італія, Чехія, Франція та інші.

Коронавірус в Іспанії: що відомо

З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 11 744 летальних випадків від коронавірусу. Кількість інфікованих складає понад 124 тисячі.

За кількістю заражених Іспанія вже випередила Італію.

Найбільше постраждав від вірусу Мадрид. Лікарі не встигають оглядати всіх пацієнтів і їм доводиться обирати "на ходу", хто буде жити, а хто помре.

Іспанія оголосила карантин на території 15 березня: жителям можна виходити з дому лише у крайній необхідності.



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