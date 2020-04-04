В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня
Через спалах коронавірусу уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан до 26 квітня. Лише за останню добу в країні від хвороби померли 809 людей.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прийняв це рішення після консультації з науковим комітетом, який аналізує всі дані і статистичні моделі розвитку епідемії, повідомляє El Pais.
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Останні дні уряд країни запевняв, що ситуація стабілізувалася. Однак кількість заражень та смертей продовжує рости.
Зауважимо, що це уже друге продовження карантину в Іспанії на 15 днів. Таким чином, надзвичайний стан триватиме не менше 45 днів.
Через коронавірус карантин продовжують багато європейських країн: Італія, Чехія, Франція та інші.
Коронавірус в Іспанії: що відомо
- З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 11 744 летальних випадків від коронавірусу. Кількість інфікованих складає понад 124 тисячі.
- За кількістю заражених Іспанія вже випередила Італію.
- Найбільше постраждав від вірусу Мадрид. Лікарі не встигають оглядати всіх пацієнтів і їм доводиться обирати "на ходу", хто буде жити, а хто помре.
- Іспанія оголосила карантин на території 15 березня: жителям можна виходити з дому лише у крайній необхідності.
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