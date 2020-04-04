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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня

      -
      Іспанія продовжує надзвичайний стан / Getty Images

      Через спалах коронавірусу уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан до 26 квітня. Лише за останню добу в країні від хвороби померли 809 людей.

      Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прийняв це рішення після консультації з науковим комітетом, який аналізує всі дані і статистичні моделі розвитку епідемії, повідомляє El Pais.

      Дізнайтеся більше Іспанія не справляється з коронавірусом: лікарі спрогнозували, коли закінчиться пандемія

      Останні дні уряд країни запевняв, що ситуація стабілізувалася. Однак кількість заражень та смертей продовжує рости. 

      Зауважимо, що це уже друге продовження карантину в Іспанії на 15 днів. Таким чином, надзвичайний стан триватиме не менше 45 днів.

      Через коронавірус карантин продовжують багато європейських країн: Італія, Чехія, Франція та інші.

      Коронавірус в Іспанії: що відомо

      • З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 11 744 летальних випадків від коронавірусу. Кількість інфікованих складає понад 124 тисячі.
      • За кількістю заражених Іспанія вже випередила Італію.
      • Найбільше постраждав від вірусу Мадрид. Лікарі не встигають оглядати всіх пацієнтів і їм доводиться обирати "на ходу", хто буде жити, а хто помре.
      • Іспанія оголосила карантин на території 15 березня: жителям можна виходити з дому лише у крайній необхідності.

      коронавірус симптоми
      Які симптоми у коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики
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