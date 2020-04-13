Іспанія послаблює карантин попри величезну кількість хворих на COVID-19
Влада Іспанії починає скасовувати деякі карантинні обмеження в країні попри 166,8 тисяч заражених коронавірусом.
Деякі пом'якшення планують вже запровадити з понеділка, 13 квітня. Про це повідомило видання CNN, посилаючись на слова прем'єр-міністр країни Педро Санчес.
До слова В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня
Однак, за його словами, полегшення карантину не означає, що самоізоляція завершується.
"Я хочу бути зрозумілим: ми навіть не переходимо до другої фази! Режим надзвичайної ситуації продовжується, отже, триває самоізоляція", – поясни він.
Що зміниться в Іспанії
- Поступово працівники, котрі не мають можливості працювати дистанційно, зможуть знову вийти на роботу.
- Банкам дозволять відкрити кілька філій, щоб забезпечувати мінімальне обслуговування.
- Ресторани зможуть приймати замовлення на доставку їжі.
- Перукарям дозволять ходити до клієнтів додому.
- Поліція роздаватиме перехожим на станціях метро захисні маски та інформуватиме про дотримування соціальної дистанції.
Увага. Іспанія перебуває на другому місці за кількістю хворих у світі. Станом на 13 квітня коронавірус там підтвердили у 166 831 пацієнта, 17 209 – померли.
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