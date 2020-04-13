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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Іспанія послаблює карантин попри величезну кількість хворих на COVID-19

      - Читать новость на русском
      В Іспанії послаблюють карантин / Getty images

      Влада Іспанії починає скасовувати деякі карантинні обмеження в країні попри 166,8 тисяч заражених коронавірусом.

      Деякі пом'якшення планують вже запровадити з понеділка, 13 квітня. Про це повідомило видання CNN, посилаючись на слова прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

      До слова В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня

      Однак, за його словами, полегшення карантину не означає, що самоізоляція завершується.

      "Я хочу бути зрозумілим: ми навіть не переходимо до другої фази! Режим надзвичайної ситуації продовжується, отже, триває самоізоляція", – поясни він.

      Що зміниться в Іспанії

      • Поступово працівники, котрі не мають можливості працювати дистанційно, зможуть знову вийти на роботу.
      • Банкам дозволять відкрити кілька філій, щоб забезпечувати мінімальне обслуговування.
      • Ресторани зможуть приймати замовлення на доставку їжі.
      • Перукарям дозволять ходити до клієнтів додому.
      • Поліція роздаватиме перехожим на станціях метро захисні маски та інформуватиме про дотримування соціальної дистанції.

      Увага. Іспанія перебуває на другому місці за кількістю хворих у світі. Станом на 13 квітня коронавірус там підтвердили у 166 831 пацієнта, 17 209 – померли. 

      Заходи безпеки
      Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я
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