Іспанія послаблює карантин попри величезну кількість хворих на COVID-19

Влада Іспанії починає скасовувати деякі карантинні обмеження в країні попри 166,8 тисяч заражених коронавірусом.

Деякі пом'якшення планують вже запровадити з понеділка, 13 квітня. Про це повідомило видання CNN, посилаючись на слова прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

До слова В Іспанії надзвичайний стан продовжать до 26 квітня

Однак, за його словами, полегшення карантину не означає, що самоізоляція завершується.

"Я хочу бути зрозумілим: ми навіть не переходимо до другої фази! Режим надзвичайної ситуації продовжується, отже, триває самоізоляція", – поясни він.

Що зміниться в Іспанії

Поступово працівники, котрі не мають можливості працювати дистанційно, зможуть знову вийти на роботу.

Банкам дозволять відкрити кілька філій, щоб забезпечувати мінімальне обслуговування.

Ресторани зможуть приймати замовлення на доставку їжі.

Перукарям дозволять ходити до клієнтів додому.

Поліція роздаватиме перехожим на станціях метро захисні маски та інформуватиме про дотримування соціальної дистанції.

Увага. Іспанія перебуває на другому місці за кількістю хворих у світі. Станом на 13 квітня коронавірус там підтвердили у 166 831 пацієнта, 17 209 – померли.



Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу