Астропрогноз 2020: формируется судьба мира на ближайшие 35-40 лет

Пандемия и финансовый кризис сильно ударили как по экономике всех стран мира, так и по уровню жизни обычных людей. Из-за нашествия негатива чуть ли не каждый четвертый украинец находится в депрессивном состоянии. Когда мы все начнем возвращаться к привычной жизни – вопрос, который сейчас очень актуален.

Что пророчат Украине звезды и как быстро мы сможем оправиться от карантина, – журналистка 24 канала расспросила у доктора астропсихологии Елены Осипенко.

Прогноз на год

2020 год является високосным, поэтому по мнению многих тяжелым, что подтверждают сегодняшние события в мире. А каким он будет с точки зрения астрологии?

Этот год будет очень особенным. 12 января состоялось первое совмещение двух дальних планет – Сатурна и Плутона, которое случается раз в 35-40 лет. При таком сочетании могут происходить особые события в масштабах Земли и может закладываться программа изменений в политической, экономической системах, которые были незыблемыми много лет до этого. Когда совмещаются такого уровня планеты, влияние этого аспекта начинает ощущаться минимум за месяц до него. Примерно в этот период Китай объявил о стремительном распространении COVID-19.

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Раньше совмещение Сатурна и Плутона происходило в 1914, 1847 и 1882 годах. И, это были циклы крупных поворотов в борьбе за власть и мировое господство. Редкое сочетание в 2020 году закладывает новую программу изменений социальных процессов на Земле на 35-40 лет вперед.

5 апреля начался процесс совмещения следующей пары дальних планет Юпитера и Плутона. Такое сочетание происходит раз в 13 лет. Эти планеты встретятся друг с другом еще дважды за этот год – 30 июня и 12 ноября.

Кто такая Елена Осипенко?

Доктор астропсихологии и интегративной психологии, заведующая кафедрой астропсихологии факультета метафизики, Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден). Астролог международной категории, автор и редактор "астролога для Украины" и серии книг по астропсихологии.

На что влияет такое сочетание планет?

Такой аспект между Юпитером и Плутоном влияет на глобальные изменения в мировоззрении людей. Происходит основательная переоценка ценностей. Это может потянуть за собой целый цикл изменений в экономической и государственной системе. Такое сочетание последний раз происходило в декабре 2007 года в знаке Стрельца. В этот период мировая экономика начинала тормозиться.



Астропсихолог рассказывает, что 2020 год будет непростым / Фото Елены Осипенко

Третье важное и редкое сочетание между Юпитером и Сатурном (две крупнейшие планеты солнечной системы). Именно поэтому эту космическое событие называют большим сочетанием, и оно происходит раз в 20 лет. В прошлый раз такое сочетание было в мае 2000 года в земном знаке Тельца. На этот раз сочетание Сатурна и Юпитера произойдет 21 декабря в день зимнего солнцестояния. Точное сочетание этих двух планет произойдет в первом градусе воздушного Водолея и запустит новую программу социальных изменений в мире на 20 лет вперед. Водолей – самый прогрессивный знак, поэтому мы можем ожидать от наступающего в этом году периода великих революционных перемен в мировой культуре и экономическом устройстве. Изменения в обществе всегда происходят через кризисы.

Пандемия и COVID-19

Что говорит астрология о ситуации, которая сложилась в мире с COVID-19?

По астрологическому календарю мы видим, что новый год все жители земли встречали в коридоре затмения. 26 декабря 2019 года было солнечное затмение, а 10 января 2020 – лунное. Это сложный кармический показатель. В интернете есть информация, что впервые вспышку вируса COVID-19 обнаружили в конце декабря за несколько дней до солнечного затмения. 31 декабря власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии.

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Вторая особенность – в течение 2020 года в целом будет 6 затмений. Это больше чем обычно, что усиливает кармический характер года. И, главное – в течение 2020 года состоится три больших сочетания дальних планет Сатурна, Плутона и Юпитера. Это крайне редкое событие в космическом масштабе. В этом году происходит завершение и начало трех новых больших социальных циклов, которые закладывают программу развития наперед. Речь идет о периоде от 13 до 200 лет. Нас ожидают значимые изменения в мировом сообществе – в идеях, открытиях, технологиях, экономических и политических тенденциях.



Карантин продлили до 11 мая / Инфографика 24 канала

О чем это свидетельствует?

Пройдя такие метаморфозы и трансформации в течение 2020 года человечество уже не будет таким, каким оно было раньше. Вдобавок ко всему, дальняя планета Уран с 2019 по 2025 год будет проходить по Тельцу и жестко подрывать все, что устарело и не жизнеспособно. Телец – знак материи, символизирующий земельные ресурсы, материальные ценности, финансовую систему. Благодаря Урану людям на Земле придется вести новые, более экологичные технологии в сельском хозяйстве, существенно пересмотреть отношение к добыче нефти, газа и другим земельным ресурсам. Нужно будет сделать акцент на применении альтернативных источников энергии (солнца, ветра и др).

В экономической области возможно активное внедрение электронных денег, но также стоит ожидать частые колебания курса валют из-за нестабильности мировых финансовых объединений. Уран всегда несет реформы и изменения, а не стабильность. Таким образом в 2020 году Уран продолжит свою трансформационную работу в обществе, отвечающем за жизненно важные для людей направления, в материальных сферах.

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Пока что этот год крайне тяжелый и не только для Украины, что будет дальше?

Хочу рассказать о временной тенденции трудностей с которой мы все сейчас столкнулись. В стране в течение года будет 6 тяжелых аспектов. Транзитный Сатурн пройдет по своему собственному положению в гороскопе нашего государства. Эти сочетания наблюдаются с конца марта и до конца июня. Самое сложное – это первое прикосновение 18 марта плюс минус две-три недели. О второй аспект, который наблюдается 4 июня тоже не стоит забывать. Такой аспект молодая и независимая Украина еще не переживала. Сатурн в гороскопе государства – это государственные границы, система закона и порядка. Сам Сатурн – планета ограничений и изоляции. Вот вам знак на закрытие границ и изоляцию стран с целью самозащиты и порядка в стране. Этот аспект еще является экзаменом для политиков и народа Украины на зрелость, мудрость и выносливость.

20 мая мы видим аспект, который дает надежду на улучшение ситуации, а также будет поддерживать нашу страну в борьбе с вирусом.

Поэтому, когда ситуация в Украине может улучшиться?

Начиная с июля-августа ситуация улучшится.

Все же почему астрологи не предсказали, что мир накроет пандемия?

Астрология не занимается предсказаниями. Это наука, которая делает свои прогнозы на знании астрономии, математики, физики и географии. Накануне нового года все астрологи, которые имели перед собой данные ефимерид, обращались к людям с важной информацией, что в 2020 году планеты солнечной системы будут проходить по особому астрономическому сценарию. Этот сценарий заключался в том, что в течение 2020 года последовательно будут сочетаться друг с другом три дальние планеты – Плутон, Сатурн и Юпитер. Для сравнения полный цикл Плутона 248 лет. Это гораздо больше человеческой жизни. Цикл Сатурна существенно меньше, но для человека тоже достаточно большой – 29,5 лет, полный цикл Юпитера по Зодиаку – 12 лет. Сочетание двух дальних планет происходит крайне редко, а в этом году состоится сразу три сочетания.

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Таким образом приходим к выводу – год будет непростым…

Учитывая эти особые факторы события 2020 года астрологи называли очень важными в истории Земли. Такие события могут серьезно изменить сознание людей, их отношение друг к другу, природе и Земле в целом. Астрологи прогнозировали 2020 год как кризисный для экономики и политики. Изменения в обществе всегда происходят в кризисные периоды.

Учитывая все эти факторы в 2020 году мы можем говорить о начале больших социальных циклов, которые могут принести значимые изменения в мировом сообществе. Как раньше люди уже не смогут жить – это точно.

Я бы посоветовала каждому человеку взять под контроль свое негативное состояние и привести его к гармонии. Сохраняя внутреннюю целостность, мы сможем правильно и дипломатично вести себя в любой ситуации. Уверена, что ситуация с коронавирусом всем людям на Земле дается, как общий урок, что должно объединить всех людей во имя жизни и духовного и физического здоровья.