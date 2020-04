НЛО в прицеле истребителей: видео, взорвавшие сеть, в США официально признали подлинными

Видеозаписи перехвата американскими ВВС неопознанных летающих объектов появились в сети раньше, однако 27 апреля Пентагон официально признал их настоящими и правдивыми. В записях – НЛО в прицеле истребителей.

Пентагон официально признал правдивыми видеозаписи перехвата военными самолетами США неопознанных летающих объектов – НЛО. Более того, разместил эти видеозаписи на сайте ВМС.

Как отметили в Пентагоне, ранее три видеоролика об НЛО уже побывали в открытом доступе – из-за "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". Но правдивость этих видео подтвердили в ВМС США.

НЛО, снятое американскими военными в 2004 и 2015 годах: смотрите видео

В основе видео, к слову, – запись электрооптическая прицельной системы истребителя F/A-18 Super Hornet. Пилот поймал объект в прицел и с удивлением обсуждал увиденное с коллегой. Где именно произошла фиксация НЛО – неизвестно.

Что означают отметки в прицеле истребителя: смотрите видео

Добавим, что первыми опубликовали видео активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science, соучредителем которой является бывший вокалист Blink-182 Том ДеЛонг.