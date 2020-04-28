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      НЛО в прицеле истребителей: видео, взорвавшие сеть, в США официально признали подлинными

      - Читати новину українською
      НЛО зафиксировали на видео: В США официально признали факты перехвата
      В США признали, что американские ВВС зафиксировали НЛО / Скриншот с видео

      Видеозаписи перехвата американскими ВВС неопознанных летающих объектов появились в сети раньше, однако 27 апреля Пентагон официально признал их настоящими и правдивыми. В записях – НЛО в прицеле истребителей.

      Пентагон официально признал правдивыми видеозаписи перехвата военными самолетами США неопознанных летающих объектов – НЛО. Более того, разместил эти видеозаписи на сайте ВМС.

      К теме В небе над Киевом зафиксировали 17 неопознанных объектов: видео

      Как отметили в Пентагоне, ранее три видеоролика об НЛО уже побывали в открытом доступе – из-за "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". Но правдивость этих видео подтвердили в ВМС США.

      НЛО, снятое американскими военными в 2004 и 2015 годах: смотрите видео

      В основе видео, к слову, – запись электрооптическая прицельной системы истребителя F/A-18 Super Hornet. Пилот поймал объект в прицел и с удивлением обсуждал увиденное с коллегой. Где именно произошла фиксация НЛО – неизвестно.

      Что означают отметки в прицеле истребителя: смотрите видео

      Добавим, что первыми опубликовали видео активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science, соучредителем которой является бывший вокалист Blink-182 Том ДеЛонг.

      Они считают, что на видео именно НЛО внеземного происхождения, потому что зафиксированные летающие объекты не имеют крыльев и газового шлейфа, которые свойственны земным технологиям.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Космос Новости Техно Техно Новости США
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