НЛО в прицеле истребителей: видео, взорвавшие сеть, в США официально признали подлинными
Видеозаписи перехвата американскими ВВС неопознанных летающих объектов появились в сети раньше, однако 27 апреля Пентагон официально признал их настоящими и правдивыми. В записях – НЛО в прицеле истребителей.
Пентагон официально признал правдивыми видеозаписи перехвата военными самолетами США неопознанных летающих объектов – НЛО. Более того, разместил эти видеозаписи на сайте ВМС.
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Как отметили в Пентагоне, ранее три видеоролика об НЛО уже побывали в открытом доступе – из-за "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". Но правдивость этих видео подтвердили в ВМС США.
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В основе видео, к слову, – запись электрооптическая прицельной системы истребителя F/A-18 Super Hornet. Пилот поймал объект в прицел и с удивлением обсуждал увиденное с коллегой. Где именно произошла фиксация НЛО – неизвестно.
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Добавим, что первыми опубликовали видео активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science, соучредителем которой является бывший вокалист Blink-182 Том ДеЛонг.
Они считают, что на видео именно НЛО внеземного происхождения, потому что зафиксированные летающие объекты не имеют крыльев и газового шлейфа, которые свойственны земным технологиям.
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