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      У найближчі 50 років понад мільярд людей житимуть у нестерпній спеці: дослідження

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      Глобальне потепління буде швидше, аніж очікувалось
      Глобальне потепління буде швидше, аніж очікувалось / shutterstock.com

      Вчені з’ясували, що процес глобального потепління прискорюється, тож у найближчі 50 років середня температура повітря у деяких регіонах планети буде у межах +29 градусів. Глобальне потепління спричинить масову міграцію, яка викличе велике соціальне напруження.

      Один з авторів дослідження професор Екстерського університету Тім Лентон наголосив, що сам не сподівався отримати такі результати, пише The Guardian.

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      Що з’ясували дослідники

      Людський вплив на довколишнє середовище призведе до критичних кліматичних змін. Мільярд людей будуть змушені покинути своє місце проживання або ж потерпати від нестерпної спеки за кожне глобальне потепління на 1 градус.

      Якщо викиди в атмосферу будуть більш інтенсивними, то території, на яких нині проживає третина людства, стануть спекотними як пустеля Сахара вже у найближчі 50 років.

      Середньостатистична людина відчує зростання температури на 7,5 градусів, коли глобальне потепління на Землі досягне рівня 3 градусів. Цей показник очікується вже до кінця поточного століття.

      Дослідники запевняють, що на цьому рівні близько 30% населення планети житиме у екстремальній спеці, тобто середня річна температура становитиме 29 градусів Цельсія.

      Кому загрожує глобальне потепління 

      Наразі схожа температура повітря найбільш засушливих частинах Сахари. Якщо температура у світі зросте на 3 градуси, то така доля спіткає:

      • 1,2 мільярда людей в Індії;
      • 485 мільйонів у Нігерії;
      • по 100 мільйонів у Пакистані, Індонезії та Судані.

      Можна сказати, що середні річні температури понад 29 градусів – не придатні для життя. Ти маєш або переїхати, або адаптуватись. Але адаптація має свої межі,
      – додав дослідник.

      Зауважимо, що найбільші льодові масиви світу Гренландія та Антарктика зараз тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-их роках. Вчені стверджують, що це відбувається через глобальне потепління.

      Що відомо про потепління у 2019 році?2019 рік став найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. 

      Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Індонезія Судан Нігерія Пакистан Індія Екологія Глобальне потепління Погода
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