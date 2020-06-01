В первый день лета 1 июня на высокогорье Карпат выпал снег. Температура воздуха опустилась до 0 градусов. А пользователи соцсетей начали иронично шутить по этому поводу.

Что спасатели говорят о снеге в Карпатах 1 июня Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван пасмурно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. К теме В последний день весны Карпаты замело снегом, погода значительно ухудшилась Как про снег в первый день лета шутят пользователи соцсетей Василий Фицак опубликовал фото заснеженных Карпат 1 июня, в частности, горы Поп Иван Черногорский.

Горы покрытые снегом в Карпатах / фото Василия Фицака Горы покрытые снегом в Карпатах / фото Василия Фицака

Снег в Карпатах 1 июня / фото Василия Фицака

Под постом Василия Фицака пользователи иронизируют на тему снега / Скриншот Обратите внимание! В течение последней недели с 24 мая Карпаты засыпало снегом. Температура воздуха стабильно опускалась до 0...-2 градусов.