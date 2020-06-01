Зима близко: Карпаты в первый день лета засыпало снегом – фото
В первый день лета 1 июня на высокогорье Карпат выпал снег. Температура воздуха опустилась до 0 градусов. А пользователи соцсетей начали иронично шутить по этому поводу.
Что спасатели говорят о снеге в Карпатах 1 июня
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван пасмурно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.
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Как про снег в первый день лета шутят пользователи соцсетей
Василий Фицак опубликовал фото заснеженных Карпат 1 июня, в частности, горы Поп Иван Черногорский.
Под постом Василия Фицака пользователи иронизируют на тему снега / Скриншот
Обратите внимание! В течение последней недели с 24 мая Карпаты засыпало снегом. Температура воздуха стабильно опускалась до 0...-2 градусов.