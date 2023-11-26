Більша частина центру Одеси залишилася без світла.

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Одесити сидять без світла, трамваї не ходять

Майже в усіх житлових будинках обласного центру зникло електропостачання, а також зовнішнє освітлення. Також в місті припинив працювати електротранспорт.

Так, в ОВА уточнили, що значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована та не може обслуговувати пасажирів.

Там пояснили проблеми у роботі громадського транспорту складними метеумовами, численним падінням дерев на контактну мережу та частковою відсутністю току.

Загалом на Одещині через негоду без світла залишаються 179 населених пунктів.

Що відбувається в області: