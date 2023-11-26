Большая часть центра Одессы осталась без света.
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Одесситы сидят без света, трамваи не ходят
Почти во всех жилых домах областного центра исчезло электроснабжение, а также наружное освещение. Также в городе перестал работать электротранспорт.
Так, в ОВА уточнили, что значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров.
Там объяснили проблемы в работе общественного транспорта: сложные метеусловия, многочисленные падения деревьев на контактную сеть и частичное отсутствие тока.
В целом на Одесщине из-за непогоды без света остаются 179 населенных пунктов.
Что происходит в области:
- 26 ноября в Одесской области выпало большое количество снега и разыгрался ураган. Так, высота снежных переметов кое-где достигает 70 сантиметров. Сильный ветер валит деревья.
- Спасатели вызволили из снежной ловушки 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 карет "скорой", в одной из которых везли роженицу.
- Движение на нескольких областных трассах было перекрыто. Так, трассу Одесса – Рени закрыли для всех видов транспорта. Там, в частности, днем перевернулся грузовик с зерном. Одесса – Южный и Киев – Одесса закрыли для грузовиков. На трассе М-16 Одесса – Кучурган временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств.
- 27 ноября в Одесской области все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, сообщили в ОВА. В то же время детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.