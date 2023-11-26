Большая часть центра Одессы осталась без света.

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Одесситы сидят без света, трамваи не ходят

Почти во всех жилых домах областного центра исчезло электроснабжение, а также наружное освещение. Также в городе перестал работать электротранспорт.

Так, в ОВА уточнили, что значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров.

Там объяснили проблемы в работе общественного транспорта: сложные метеусловия, многочисленные падения деревьев на контактную сеть и частичное отсутствие тока.

В целом на Одесщине из-за непогоды без света остаются 179 населенных пунктов.

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