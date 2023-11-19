Однако коммунальщики предупреждают, что кроме первого снега в Одессе бушует мощный ветер. Уже зафиксированы десятки случаев поваленных деревьев.

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Первый снег в Одессе

Ночью 19 ноября первый снег пришел и в Одесскую область. Снегопад был не слишком мощным, однако теперь можно официально заявить о начале сезона и на Юге Украины. Кое-где местным удалось сделать фото небольшого снежного покрова.

Фото первого снегопада в Одесской области / Одесский горсовет

Непогода в регионе

К сожалению, вместе с временным белым покровом в Одесскую область также пришла и непогода. Шквальный ветер даже валит деревья – синоптики прогнозировали порывы скоростью 25 – 27 метров в секунду.

Уже известно о 55 поваленных деревьях и 8 больших ветвях. Коммунальщики призывают не выходить на улицу без надобности, а также не парковать автомобили у деревьев.

Мощный ветер в Одессе не утихает: смотрите подборку кадров