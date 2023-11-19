Однако коммунальщики предупреждают, что кроме первого снега в Одессе бушует мощный ветер. Уже зафиксированы десятки случаев поваленных деревьев.
Смотрите также Во Львове и области выпал первый снег: яркие кадры прихода зимы
Первый снег в Одессе
Ночью 19 ноября первый снег пришел и в Одесскую область. Снегопад был не слишком мощным, однако теперь можно официально заявить о начале сезона и на Юге Украины. Кое-где местным удалось сделать фото небольшого снежного покрова.
Фото первого снегопада в Одесской области / Одесский горсовет
Непогода в регионе
К сожалению, вместе с временным белым покровом в Одесскую область также пришла и непогода. Шквальный ветер даже валит деревья – синоптики прогнозировали порывы скоростью 25 – 27 метров в секунду.
Уже известно о 55 поваленных деревьях и 8 больших ветвях. Коммунальщики призывают не выходить на улицу без надобности, а также не парковать автомобили у деревьев.
Мощный ветер в Одессе не утихает: смотрите подборку кадров