Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Уже известно, что они отработали не менее 14 адресов. В общей сложности поступила информация, что ветер повалил 24 дерева.

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Более того, прогнозируют, что на этом ненастье не закончилось. Ухудшение погоды прогнозируется уже в ближайшие часы. В регионе объявили оранжевый (II) уровень угрозы. Синоптики предупредили, что порывы северо-восточного ветра в Одессе составят 25-27 метров в секунду. Людей призывают без нужды не выходить из жилищ, а также не парковать автомобили возле деревьев.

Уже в воскресенье, 20 ноября, непогода пойдет на убыль. Ветер будет составлять до 15 – 20 метров в секунду.

Какую погоду прогнозируют на 19 ноября.

19 ноября будет снижаться во многих областях Украины. Зимняя сказка с Запада будет путешествовать на восток и юг. Спасатели объявили желтый уровень опасности. Людей призывают провести этот день дома. Лучшее – за просмотром любимых зимних фильмов с чашкой какао.