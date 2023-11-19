Комунальники наразі ліквідовують наслідки негоди. Вже відомо, що вони відпрацювали щонайменше за 14 адресами. Загалом надійшла інформація, що вітер повалив 24 дерева.

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Ба більше, прогнозують, що на цьому негода не закінчилася. Погіршення погоди прогнозують вже у найближчі години. У регіоні оголосили помаранчевий (ІІ) рівень загрози. Синоптики попередили, що пориви північно-східного вітру в Одесі сягнуть 25 – 27 метрів за секунду. Людей закликають без потреби не виходити з осель, а також не паркувати автомобілі біля дерев.

Вже у неділю, 20 листопада, негода піде на спад. Вітер становитиме до 15 – 20 метрів за секунду.

Яку погоду прогнозують на 19 листопада

19 листопада сніжитиме у багатьох областях України. Зимова казка із Заходу мандруватиме на Схід та Південь. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. Людей закликають провести цей день вдома. Найкраще – за переглядом улюблених зимових фільмів з горнятком какао.