Небо одразу двох кольорів могли бачити жителі Флориди під час заходу сонця. Що відомо про цю цікавинку – розкаже 24 Канал.

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Два кольори, оба на полотні

На кадрах, оприлюднених у соцмережі Х, видно, що небо ніби поділено навпіл. З одного боку цієї умовної вертикальної лінії небо яскраво-помаранчеве, а іншого – темно-синє.

Фантастичне небо двох кольорів над Флоридою: дивіться відео

Може видатися, що ролик змонтовано або що це кадри якогось фантастичного фільму. Але в мережі є ролики цього явища і з іншого боку.

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Права сторона неба виглядає так зловісно, що мимоволі очікуєш на появу якогось лихого супергероя.

Яка реакція людей на це дивне явище

Користувачі соцмереж указали, що ніколи не бачили нічого більш незвичного:

"Небо наче розділили навпіл чітко по лінії";

"Це схоже на збій матриці";

"Щось подібне було і у Великій Британії";

"Живу у Флориді 23 роки і ніколи такого не бачила";

"Син програміста розважається тим, що ставить книжку біля світла, щоб збити нас із пантелику".

Пілоти бачать таке постійно. Це нічим не відрізняється від хвиль на пляжі або мініприпливу, що набігає на берег,

– пише один із користувачів.

Він пояснює це явище різною щільністю хмар.

ЗМІ пояснили цей незвичайний ефект величезною хмарою. Будучи під горизонтом, вона відкидає тінь і затуляє пряме сонячне світло. Через цю хмару світло не може досягти хмар, які ближче до землі, і здається, що є два різні неба одразу.

Полярне сяйво над Україною

5 листопада над багатьма регіонами України небо набуло криваво-червоного кольору. Це було сяйво "Аврора" – явище, непритаманне нашій країні.