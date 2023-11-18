Про це розповіли кореспонденти 24 Каналу. Зрештою по всій області вже готуються працювати комунальники зі снігоприбиральною технікою.

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У Львові й області випав перший сніг

Наразі найбільше снігу випало на Східницькому перевалі. Наразі там уже працює снігоприбиральна техніка.

У Львівській області випав сніг / Відео з телеграм-каналу Максима Козицького

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що цієї ночі та вранці дороги місцевого значення очищали 12 одиниць техніки, також застосували 72 тонни піщано-соляної суміші. На дорогах державного значення залучили 24 одиниці техніки та застосували 96 тонн суміші.

У самому Львові внаслідок приходу сніжної погоди утворився туман. Крім цього дахи будинків уже вкрив тонкий шар першого снігу.

У Львові почав іти сніг / Відео Ірини Буртик

Найбільше радіють приходу снігу в місто чотирилапі пухнастики. Так, котики вилазять на дахи приватних будинків, щоб доторкнутися до першого снігу.



Котик бачить перший сніг / Фото Наталії Пристанської



Котик вивчає сніг на даху будинку / Фото Наталії Пристанської

Радіють першому снігу й собачки, які гуляли зі своїми господарями, коли почалася зимова негода. Так, пухнастики з радістю ловлять сніг та бігають за ним.



Перший сніг у лісі / Фото з інстаграму dunai_the_samoyed



У Львові засніжило / Фото з інстаграму dunai_the_samoyed

Місцеві жителі згодом розповіли, що сніг, що йшов у Львові, був мокрим. Тому вже через кілька хвилин, після того, як він лягав на землю, починав танути.

У Львові йшов мокрий сніг / Відео надане 24 Каналу

Сніг у Львові швидко танув / Відео Анастасії Кушпіт

Зрештою сніг перетворився на воду, яка згодом почала випаровуватися, утворивши в місті густий туман. Це обмежило видимість для пішоходів та водіїв у місті.



У Львові сніг швидко танув / Фото Анастасії Кушпіт



У Львові після снігу утворився туман / Фото Анастасії Лукашевської

У Львові напоготові снігоприбиральна техніка