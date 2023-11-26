Енергетики показали кадри зламаної внаслідок хуртовини в Одесі вежі. Ремонтні бригади працюють в надзвичайно екстремальних умовах.

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Потужний одеський вітер

Укренерго показали кадри зламаної внаслідок негоди в Одеській області металевої опори лінії електропередачі. Там додали, що розподільчі мережі обленерго також пошкоджені. Наразі через хуртовину знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.

Наші ремонтні бригади разом з колегами з обленерго вже почали відновлювальні роботи, щоб максимально швидко повернути стабільне енергопостачання споживачам. В деяких населених пунктах це вже відбулось,

– написали в Укренерго.

Однак через пошкодження та низку температуру на відновлення знадобиться більше часу, аніж в теплу пору року. Енергетики готові відновити постачання, як тільки це дозволить погода.

Вітер пошкодив лінію електропередач в Одесі / Укренерго

Через пошкодження повітряних ліній електропередачі та розподільчих мереж на обладнання в роботі лягло подвійне завантаження. Це може викликати додаткові пошкодження – але вже через технічні причини. Ремонтники закликають споживати електроенергію ощадливо, оскільки негода продовжить вирувати в різних регіонах.

Також працівники ДТЕК показали, яких умовах працюють ремонтні бригади в Одеській області. Їм доводиться долати заметені дороги, щоб повертати людям світло.

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Складна ситуація в Одесі