Речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація далі залишається важкою. Зокрема, рятувальники працювали всю ніч проти 27 листопада, пише 24 Канал.
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Яка ситуація в Одеській області
Речниця одеських рятувальників пояснила, що вночі у людей, які застрягли у снігових заметах чи заторах, почалась паніка. Вона пояснила, що ДСНС працює разом з іншими оперативними службами, військовими, органами влади.
Роботи залишається дуже багато, тому що до нас просто щохвилини надходять виклики про те, що людям потрібна допомога, про те, що люди в заторах, про те, що автобуси з дітьми,
– розповіла Марина Мартиненко.
За її словами, протягом дня 26 листопада та вночі проти 27 тільки працівники ДСНС дістали зі снігових завалів орієнтовно 500 автомобілів. Проте у багатьох випадках рятувальникам допомагали інші служби. Окрім того, рятувальники:
- змогли допомогти 15 автобусам, які застрягли в снігових заметах;
- багато працювали на місці падіння дерев.
У Одеській області станом на ранок 27 листопада працює понад 700 рятувальників, а також практично вся техніка, яка може бути ефективна під час негоди.
Щодо траси Київ – Одеса, на якій через негоду перекрили рух, то станом на 27 листопада вона ще не діє, хоч погода дещо заспокоїлась.
Наслідки негоди в Одеській області: коротко
- В Одесі та регіоні сильний снігопад та вітер. Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області. Адже там снігові перемети сягають півтора метра.
- За даними МВС, тільки на Одещині надали допомогу 1624 особам, серед них 93 – діти. Шестеро людей регіону звернулись до медиків з ознаками переохолодження.
- Минулої доби в Одеській області через негоду, яка призвела до перепадів світла, припинили роботу великі котельні. Малі – працювали на генераторах. Негода зламала опору лінії електропередач в Одесі та повалила 100-метрову трубу котельні.
- У Міненерго пояснили, що в Одеській області без електрики 349 населених пунктів, загалом – понад 148 тисяч споживачів.
- У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що станом на ранок 27 листопада на 14 дорогах України через негоду перекрили рух транспорту, у 16 областях – є населені пункти без світла.