Речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко розповіла в ефірі телемарафону, що ситуація далі залишається важкою. Зокрема, рятувальники працювали всю ніч проти 27 листопада, пише 24 Канал.

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Яка ситуація в Одеській області

Речниця одеських рятувальників пояснила, що вночі у людей, які застрягли у снігових заметах чи заторах, почалась паніка. Вона пояснила, що ДСНС працює разом з іншими оперативними службами, військовими, органами влади.

Роботи залишається дуже багато, тому що до нас просто щохвилини надходять виклики про те, що людям потрібна допомога, про те, що люди в заторах, про те, що автобуси з дітьми,

– розповіла Марина Мартиненко.

За її словами, протягом дня 26 листопада та вночі проти 27 тільки працівники ДСНС дістали зі снігових завалів орієнтовно 500 автомобілів. Проте у багатьох випадках рятувальникам допомагали інші служби. Окрім того, рятувальники:

змогли допомогти 15 автобусам, які застрягли в снігових заметах;

багато працювали на місці падіння дерев.

У Одеській області станом на ранок 27 листопада працює понад 700 рятувальників, а також практично вся техніка, яка може бути ефективна під час негоди.

Щодо траси Київ – Одеса, на якій через негоду перекрили рух, то станом на 27 листопада вона ще не діє, хоч погода дещо заспокоїлась.

Наслідки негоди в Одеській області: коротко