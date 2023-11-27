Станом на понеділок, 27 листопада, Одещина перебуває у сніговій пастці, про що свідчать кадри з місцевих телеграм-каналів. Також про ситуацію в області розповів голова ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Одещину закурило снігом

Місцями автошляхи замело до 2 метрів, за словами очільника регіону. У відповідні райони уже виїхали рятувальні служби, аби допомогти людям звільнитися зі снігової пастки.

Дуже ускладнена ситуація. Якщо брати якісь окремі відрізки дороги, то місцями сніг вище 2 метрів. До цього часу (ранку 27 листопада – 24 Канал), на жаль, не всіх людей звільнили зі сніжного полону. Але всі сили і засоби всіх служб направлені, щоб звільнити на проблемних ділянках,

– констатував Кіпер.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про Київську трасу, що сполучає Одесу зі столицею нашої держави. Голова ОВА переконаний, що найближчим часом ситуація покращиться, оскільки погода уже дає змогу рятувальникам працювати.

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Посадовець констатував, що люди розуміють ситуацію та влада попереджала про негоду, – з-поміж іншого, просила залишатися вдома. Окрім прибирання снігу з дороги, відповідні служби також людям дають їжу, чай і іншу необхідну допомогу.

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