Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко рассказала в эфире телемарафона, что ситуация продолжает оставаться тяжелой. В частности, спасатели работали всю ночь на 27 ноября, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Одесской области

Представительница одесских спасателей объяснила, что ночью у людей, застрявших в снежных заносах или пробках, началась паника. Она пояснила, что ГСЧС работает вместе с другими оперативными службами, военными, органами власти.

Работы остается очень много, потому что к нам просто ежеминутно поступают вызовы о том, что людям нужна помощь, о том, что люди в пробках, о том, что автобусы с детьми,

– рассказала Марина Мартыненко.

По ее словам, в течение дня 26 ноября и ночью на 27 только работники ГСЧС достали из снежных завалов ориентировочно 500 автомобилей. Однако во многих случаях спасателям помогали другие службы. Кроме того, спасатели:

смогли помочь 15 автобусам, застрявшим в снежных сугробах;

многие работали на месте падения деревьев.

В Одесской области по состоянию на утро 27 ноября работает более 700 спасателей, а также практически вся техника, которая может быть эффективна в непогоду.

Что касается трассы Киев – Одесса, на которой из-за непогоды перекрыли движение, то по состоянию на 27 ноября она еще не действует, хотя погода несколько успокоилась.

Последствия непогоды в Одесской области: коротко