Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко рассказала в эфире телемарафона, что ситуация продолжает оставаться тяжелой. В частности, спасатели работали всю ночь на 27 ноября, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация в Одесской области
Представительница одесских спасателей объяснила, что ночью у людей, застрявших в снежных заносах или пробках, началась паника. Она пояснила, что ГСЧС работает вместе с другими оперативными службами, военными, органами власти.
Работы остается очень много, потому что к нам просто ежеминутно поступают вызовы о том, что людям нужна помощь, о том, что люди в пробках, о том, что автобусы с детьми,
– рассказала Марина Мартыненко.
По ее словам, в течение дня 26 ноября и ночью на 27 только работники ГСЧС достали из снежных завалов ориентировочно 500 автомобилей. Однако во многих случаях спасателям помогали другие службы. Кроме того, спасатели:
- смогли помочь 15 автобусам, застрявшим в снежных сугробах;
- многие работали на месте падения деревьев.
В Одесской области по состоянию на утро 27 ноября работает более 700 спасателей, а также практически вся техника, которая может быть эффективна в непогоду.
Что касается трассы Киев – Одесса, на которой из-за непогоды перекрыли движение, то по состоянию на 27 ноября она еще не действует, хотя погода несколько успокоилась.
Последствия непогоды в Одесской области: коротко
- В Одессе и в регионе сильный снегопад и ветер. Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что самая сложная ситуация на севере и юге Одесской области. Ведь там снежные переметы достигают полутора метров.
- По данным МВД, только в Одесской области оказали помощь 1624 лицам, среди них 93 – дети. Шесть человек региона обратились к медикам с признаками переохлаждения.
- За прошедшие сутки в Одесской области из-за непогоды, которая привела к перепадам света, прекратили работу большие котельные. Малые – работали на генераторах. Непогода сломала опору линии электропередач в Одессе и свалила 100-метровую трубу котельной.
- В Минэнерго объяснили, что в Одесской области без электричества 349 населенных пунктов, в общей сложности – более 148 тысяч потребителей.
- В Министерстве внутренних дел объяснили, что по состоянию на утро 27 ноября на 14 дорогах Украины из-за непогоды перекрыли движение транспорта, в 16 областях – есть населенные пункты без света.