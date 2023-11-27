Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что атака врага "Шахедами" 25 ноября преследовала цель создать проблемы украинцам накануне похолодания и снегопада. Однако замысел противника не осуществился.

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Запускать "Шахеды" не решаются

С ухудшением погоды, в том числе с появлением сильных порывов ветра, использование беспилотников становится невозможным – как со стороны украинских военных, так и противника.

На этот период использования БПЛА будет существенно ограничено или вообще прекращено с обеих сторон до момента, когда погодные условия станут более благоприятными,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Также запускать в метель беспилотники типа "Шахед" россияне не решаются, потому что ветер может их повредить. 26 ноября вблизи оккупированного Крыма скорость ветра достигала 130 километров в час. "Шахеду", имеющему длину – 3 метра и ширину – 2 метра, невозможно в таких условиях не только летать, но даже сохранить целостность фюзеляжа.

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В то же время россияне готовились к ухудшению погоды в Украине. 25 ноября они совершили массированный налет дронов на Украину, в частности, на Киевскую область. По их расчетам "Шахеды" должны были нанести удары и повредить энергетическую инфраструктуру Украины.

А 26 ноября должна была начаться метель, снизиться температура и, по их расчетам, украинцы без отопления и света, должны были почувствовать себя как в "каменном веке".

"Однако благодаря нашим Воздушным силам планы россиян, к счастью, не осуществились", – подчеркнул Иван Ступак.

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