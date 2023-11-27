26 ноября в Одесской области фиксировали сильный снегопад и шквальный ветер. В настоящее время неизвестно, кем были погибшие люди в Одессе.

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В Одессе насмерть замерзли люди

Журналисты издания "Думская", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отметили, что тела 3 погибших обнаружили в Одессе 27 ноября. Следов насильственной смерти на указанных лицах – не обнаружили.

В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину,

– отметили в издании.

В то же время журналисты "Думской" предполагали, что погибшими могли быть бездомны. Однако в комментарии журналистам "Общественного" полиция Одесской области эту информацию не подтвердила.

В конце концов правоохранители в комментарии "РБК-Украина" рассказали, что тела уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смертей. В полиции отметили, что, по предварительным данным, эти люди могли погибнуть от переохлаждения.

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