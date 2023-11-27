Так, 26 листопада в Одеській області фіксували сильний снігопад і шквальний вітер. Наразі достеменно невідомо, ким були загиблі люди в Одесі.

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В Одесі на смерть замерзли люди

Журналісти видання "Думська", посилаючись на джерела у правоохоронних органах зазначили, що тіла 3 загиблих людей виявили в Одесі 27 листопада. Слідів насильницької смерті на зазначених особах – не виявили.

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки й на Привокзальній площі – чоловіка,

– зазначили у виданні.

Водночас журналісти "Думської" припускали, що загиблими могли бути бездомні. Однак у коментарі журналістам "Громадського" поліція Одещини цю інформацію не підтвердила.

Зрештою правоохоронці у коментарі виданню "РБК-Україна" розповіли, що тіла вже направили на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смертей. У поліції наголосили, що, за попередніми даними, ці люди могли загинути від переохолодження.

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