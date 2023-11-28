Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що відбувається в місті. За його словами, жителі Бердянська потроху оговтуються після негоди.

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"Світла немає, вода – з жорсткими перебоями, теплопостачання теж. Люди просто залишені напризволяще, виживають як можуть", – зазначив Дудукалов.

Окупанти не намагались ані запобігти наслідкам цієї негоди, ані подолати їх. Так, свого часу на Приморській площі вздовж моря ставили вантажні вагони, щоб стримати воду. Тепер їх просто немає – росіяни покрали, порізали на метал і вивезли.

Тому понад сотня будинків підтоплено, ще сотня – постраждала іншим способом, зокрема позривало дахи.

Як виживають люди в окупованому Бердянську

Місцевих залишилось не так багато, але вони тримаються разом і намагаються допомагати одне одному.

Ходять одне до одного в гості, де є вода, світло, щоб зарядити гаджети, приготувати поїсти. Одне до одного туляться,

– сказав Дудукалов.

За його словами, люди розуміють, що від окупаційної адміністрації не дочекаються ані допомоги, ані відповідей. Тому покладаються лише на себе.

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