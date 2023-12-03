Наші військові змогли збити більшість ворожих цілей. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

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Що відомо про нічну атаку росіян

Українські військові розповіли, що окупанти атакували нашу країну у ніч на 3 грудня 2023 року:

12-ма ударними БпЛА типу Shahed – з району Приморсько-Ахтарська;

керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131. Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі,

– заявили бійці.

За їхніми даними, більшість "Шахедів" знищили в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", а саме на Миколаївщині. Решту ж дронів ворог спрямував в північно-західному напрямку. Їх збили у районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Що відомо про нічну атаку ворога