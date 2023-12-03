Наші військові змогли збити більшість ворожих цілей. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ударні безпілотники атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
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Що відомо про нічну атаку росіян
Українські військові розповіли, що окупанти атакували нашу країну у ніч на 3 грудня 2023 року:
- 12-ма ударними БпЛА типу Shahed – з району Приморсько-Ахтарська;
- керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської народної республіки.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131. Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі,
– заявили бійці.
За їхніми даними, більшість "Шахедів" знищили в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", а саме на Миколаївщині. Решту ж дронів ворог спрямував в північно-західному напрямку. Їх збили у районі Старокостянтинова Хмельницької області.
Що відомо про нічну атаку ворога
- Ще ввечері 2 грудня Повітряні сили ЗСУ попередили, що окупанти запустили дрони з Херсонської області у напрямку Миколаївської. Згодом небезпека була для Кіровоградської, Херсонської, Одеської областей. Окрім того, в деяких регіонах була загроза атаки ракетами.
- Перед 1 годиною ночі 3 грудня дрони рухались у напрямку Хмельницької області. Орієнтовно о 1:58 Повітряні сили закликали жителів міста Старокостянтинів залишатися в укриттях.
- Вже о 2:40 влада Хмельницької області підтвердила роботу ППО в регіоні та заявила, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не було.