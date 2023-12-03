Несмотря на то, что нашим защитникам не удалось сбить все вражеские цели, Юрий Игнат считает это отличным результатом. Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона объяснил свое мнение.

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На Западе удивляются

По словам Игната, оценка работы ПВО должна быть всегда положительной. Ведь наши защитники неба делают казалось бы невозможное.

Западные партнеры удивляются, как мы такими средствами, что имеем сегодня на вооружении, сбиваем такие вещи, как "Шахеды" или крылатые ракеты,

– сказал Игнат.

Партнеров поражает то, что можно старым советским вооружениям сбивать крылатые ракеты и другие цели.

10 из 12 – это безусловно прекрасный результат,

– подчеркнул представитель ПС.

Также Игнат добавил, что не может рассказывать, куда попали или не попали два несбитых "Шахеда". Впрочем, конечно, в отчете минобороны России пойдет речь о том, что они все "уничтожили".

Это хорошие результаты, которые мы видим изо дня в день. Вспомните Киев, 75 беспилотников. И дальше типичные атаки – по 10 – 15 "Шахедов" плюс одна – две авиационные управляемые ракеты Х-59. Так враг тревожит нас каждую ночь,

– рассказал спикер Воздушных сил.