Скорее всего, для удара применили или ракеты Storm Shadow, или Scalp с дальностью до 200 километров. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.
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Могли применить Storm Shadow или Scalp
Российские оккупанты пытались заверить, что их ПВО якобы "сбило" украинские самолеты, однако это не может быть правдой. Олег Жданов объяснил, что Украина не выпустила бы свои самолеты из зоны ответственности нашей ПВО.
А вот то, что мы закрыли пространство для российской авиации на Херсонском направлении, думаю, что частично перекрыли даже территорию украинского Крыма, вероятнее всего, соответствует действительности. Поэтому вряд ли они что-нибудь сбили. Думаю, самолеты работали сугубо под прикрытием нашей системы ПВО. Скорее всего, были применены либо Storm Shadow, либо Scalp,
– считает он.
Военный эксперт предположил, что Украина "хорошо подчистила" систему ПВО россиян. Ранее ВСУ уже уничтожали радиотехнический полк захватчиков, их зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф", а также российские самолеты. Storm Shadow и Scalp – это ракеты, предназначенные для преодоления систем ПВО врага.
"Оккупанты используют десантные средства для перевозки тяжелого вооружения, тяжелых грузов, боеприпасов. Кстати, Керченский мост не пропускает фуры. Фуры и автобусы идут на паром. Паромов не хватает, поэтому используют большие десантные корабли", – добавил Жданов.
Атака на БДК "Новочеркасск": главное
- В ночь на 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил уничтожила большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. Вражеское судно атаковали с помощью крылатых ракет. В порту начался масштабный пожар, а также слышали и видели взрывы в районе порта.
- В сети сообщалось, что, возможно, на борту "Новочеркасска" были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал этого подтверждать. Он подчеркнул, что на борту был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже.
- Минобороны России все-таки признало удар по "Новочеркасску". Однако россияне не сообщили, что корабль ликвидирован полностью, но начали писать, что якобы "хлопок" в Феодосии стал следствием "отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет". По словам захватчиков, они якобы "сбили" два самолета Су-24.
- Оккупационные власти заявили, что во время атаки по Феодосии погиб один человек, а ранения получили еще двое. Также есть повреждения сооружений. По информации крымских пабликов, число жертв в результате попадания по кораблю может достигать десятков – как раненых, так и погибших.