Найімовірніше, для удару застосували або ракети Storm Shadow, або Scalp з дальністю до 200 кілометрів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.
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Могли застосувати Storm Shadow або Scalp
Російські окупанти намагались запевнити, що їхня ППО нібито "збила" українські літаки, однак це не може бути правдою. Олег Жданов пояснив, що Україна не випустила б свої літаки з зони відповідальності нашої ППО.
А ось те, що ми закрили простір для російської авіації на Херсонському напрямку, думаю, що частково перекрили навіть територію українського Криму, найімовірніше, відповідає дійсності. Тому навряд чи вони щось збили. Думаю, літаки працювали суто під прикриттям нашої системи ППО. Найімовірніше, були застосовані або Storm Shadow, або Scalp,
– вважає він.
Військовий експерт припустив, що Україна "добре підчистила" систему ППО росіян. Раніше ЗСУ вже знищували радіотехнічний полк загарбників, їхню зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", а також російські літаки. Storm Shadow і Scalp – це ракети, які призначені для подолання систем ППО ворога.
"Окупанти використовують десантні засоби для перевезення важкого озброєння, важких вантажів, боєприпасів. До речі, Керченський міст не пропускає фури. Фури та автобуси йдуть на пором. Поромів не вистачає, тому використовують великі десантні кораблі", – додав Жданов.
Атака на ВДК "Новочеркаськ": головне
- У ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних сил знищила великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії. Вороже судно атакували за допомогою крилатих ракет. У порту розпочалася масштабна пожежа, а також чули та бачили вибухи в районі порту.
- У мережі повідомляли, що, можливо, на борту "Новочеркаська" були іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не став цього підтверджувати. Він наголосив, що на борту був потужний боєкомплект, про який, можливо, повідомлять пізніше.
- Міноборони Росії все-таки визнало удар по "Новочеркаську". Однак росіяни не повідомили, що корабель ліквідовано повністю, натомість почали писати, що нібито "бавовна" у Феодосії стала наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет". За словами загарбників, вони нібито "збили" два літаки Су-24.
- Окупаційна влада заявила, нібито під час атаки по Феодосії загинула одна людина, а поранення отримали ще двоє. Також є пошкодження споруд. За інформацією кримських пабліків, число жертв внаслідок влучання по кораблю може сягати десятків – як пораненими, так і загиблими.